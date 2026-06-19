El eclipse solar total será el 2 de agosto de 2027 y se verá en la punta sur de España, norte de África y Oriente Medio

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) reunirá del 10 al 12 de agosto en Palencia a científicos de primer orden con motivo del eclipse solar total que podrá verse en gran parte del territorio peninsular español.

El IAC reunirá a expertos internacionales para estudiar el eclipse solar en Palencia. Imagen de archivo

Las actividades se desarrollarán en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia y tendrán su punto álgido el 12 de agosto en el Cerro del Otero, donde se ensayará la observación y medición de la corona solar de cara al experimento NATE que el IAC también desarrollará en Marruecos durante el eclipse solar total de 2027, según informó este viernes la institución en un comunicado.

Científicos de primer nivel

El proyecto se llevará a cabo con el apoyo del Gobierno de Canarias y la colaboración de la Universidad Mohammed VI Politécnica (UM6P) de Marruecos y el Observatorio Nacional Solar (NSO) de la Fundación Nacional de Ciencias Estadounidense (NSF).

Además de las actividades previstas en Palencia, el IAC extenderá durante esos días su labor divulgativa a las localidades de Carrión de los Condes, Osorno, Frómista, Autilla del Pino y Villalcázar de Sirga.

Entre los expertos que participarán figuran el director del IAC, Valentín Martínez Pillet; los físicos solares Kevin Reardon y Sanjay Gosain, del NSO; José Carlos del Toro, del Instituto de Astrofísica de Andalucía; la subdirectora del IAC, Eva Villaver; el coordinador del proyecto NATE, Jorge Pérez-Gallego, y Youssef Moulane, de la Universidad Mohammed VI Politécnica.

Visible en España, África y Oriente Medio

Por otro lado, el proyecto NATE es una iniciativa de ciencia, educación y divulgación que estudiará el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027, visible en la punta sur de España, norte de África y Oriente Medio, mediante una red coordinada de telescopios operados por equipos formados por astrónomos del IAC y sus socios, voluntariado, profesorado y estudiantes de secundaria y universitarios, detalla la nota.

La iniciativa está inspirada en los experimentos Citizen CATE desarrollados en Estados Unidos durante los eclipses de 2017 y 2024 por la NSF, el NSO y el Southwest Research Institute (SwRI).

Además, NATE utilizará diez equipos telescópicos para observar el eclipse solar total de 2027 desde diversas localidades marroquíes.

A medida que la sombra de la Luna recorra el país, los equipos situados en la franja de totalidad tomarán imágenes del brillo de la corona solar, extendiendo la duración total de la observación hasta los diez minutos.