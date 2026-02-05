Estos vuelos supone un crecimiento en las conexiones diarias de varias islas

Iberia Express ofrecerá cerca de 160.000 plazas en sus rutas entre Madrid y Canarias entre el 6 y el 23 de febrero, con motivo del Carnaval en las islas, según informó este jueves la aerolínea.

Iberia ofrecerá 160.000 plazas entre Madrid y Canarias durante el Carnaval/ Archivo RTVC

La programación de vuelos incluye hasta 10 conexiones diarias con la isla de Tenerife a través de sus dos aeropuertos, hasta 9 con Gran Canaria, hasta 3 con Lanzarote, 2 con Fuerteventura y hasta 2 con La Palma, reforzando así la conectividad del archipiélago en uno de los períodos de mayor demanda del año.

Según indica el comunicado de la aerolínea, en varios vuelos los pasajeros recibirán un detalle con el que Iberia se sumará a la fiesta del Carnaval.

Patrocinador del Carnaval chicharrero

Este año la aerolínea Iberia Express patrocinará por primera vez la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que tendrá lugar el próximo 11 de febrero y la retransmitirá Radio Televisión Canaria.

La aerolínea contará con presencia destacada durante el evento, con menciones oficiales, visibilidad en distintos soportes del directo, realizará la entrega del premio a la Reina del Carnaval, y obsequiará con cheques para volar con Iberia Express a la Reina, la primera dama y la segunda dama de honor.

El patrocinio incluye también presencia de marca de Iberia Express en los Concursos de Murgas, Comparsas y Festival Coreográfico del Recinto Ferial.

Además, durante las fechas del Carnaval chicharrero, la aerolínea reforzará su presencia en la isla con un tranvía especial en Santa Cruz de Tenerife, que recorrerá la ciudad llevando la imagen de la aerolínea a residentes y visitantes.