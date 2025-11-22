Algunos descendientes de Icod han recordado lo que pasaron sus antepasados, encarcelados, por sus ideas políticas

Icod de los Vinos, en el norte de Tenerife, ha recordado este sábado a sus vecinos represaliados tras la Guerra Civil. Algunos descendientes han recordado lo que pasaron sus antepasados, encarcelados, por sus ideas políticas.

Imagen RTVC.

Víctimas de la dictadura

El emblemático Parque del Drago se ha convertido en un espacio dedicado a su memoria.

Cabe recordar que del 19 al 22 de noviembre, Icod de los Vinos ha acogido una programación especial dedicada a la memoria histórica, la reflexión, la cultura y el reconocimiento a las víctimas de la dictadura.

Las distintas actividades han abarcado desde exposiciones, actuaciones musicales, proyecciones de películas y representaciones teatrales.