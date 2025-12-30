El hallazgo científico de la mosca de flores Eumerus macarius, liderado por Museos de Tenerife, confirma la singularidad biológica de La Palma y refuerza la investigación sobre biodiversidad en el Archipiélago

Identificada una nueva especie endémica en Canarias: la mosca de flores Eumerus macarius. Cabildo de Tenerife

Museos de Tenerife ha anunciado la identificación de una nueva especie endémica para la ciencia en Canarias, denominada Eumerus macarius, una mosca de flores exclusiva de la isla de La Palma.

El descubrimiento es posible gracias a un estudio que combina análisis morfológicos y genéticos sobre moscas polinizadoras del género Eumerus, liderado por el doctor Pablo Aguado-Aranda.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, ha destacado que este hallazgo “representa una contribución fundamental para comprender y preservar la biodiversidad de Canarias”, y ha subrayado el papel de los museos “como centros vivos de investigación, conservación y difusión del patrimonio natural”.

Museo de Ciencias Naturales de Tenerife

Para llevar a cabo el estudio, el equipo investigador utilizó ejemplares conservados en la colección entomológica del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, que fueron comparados con nuevos hallazgos, permitiendo confirmar la existencia de esta nueva especie.

La investigación ha contado con la participación de científicos del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO).

Acha ha señalado además que el estudio pone de relieve la situación de amenaza que afecta a las especies endémicas de este grupo, destacando la importancia de identificar y conocer su distribución para mejorar su protección frente a desafíos como la destrucción del hábitat o el cambio climático.