‘Ídolos de Tara’ aborda las consecuencias de la crisis habitacional para las mujeres

El programa de igualdad de La Radio Canaria analiza este martes a las 18.30 horas la exclusión residencial extrema con enfoque de género

“La realidad del sinhogarismo en las mujeres aún es enormemente invisible y tiene características propias”, afirma Noemi Galván sobre el contenido que centrará esta semana ‘Ídolos de Tara‘, el programa de igualdad que se emite los martes a las 18.30 horas en La Radio Canaria y que analizará la crisis habitacional con perspectiva de género.

La responsable del espacio y delegada de Igualdad en RTVC señala que el objetivo es visibilizar una problemática marcada por la exclusión residencial extrema y explicar cómo afecta de manera diferenciada a las mujeres, especialmente en un contexto de encarecimiento del acceso a la vivienda.

Para profundizar en esta realidad, el programa contará con el análisis de Tersi Castro, coordinadora del área de Inclusión Social y Vivienda de Cáritas Diocesana de Tenerife. La entidad viene alertando desde hace años de la cronificación de la exclusión residencial extrema. En esta situación se encuentran alrededor de 3.000 personas, incluso con ingresos, y de esta cifra se calcula que en torno al 23% son mujeres.

Una realidad invisible y atravesada por la violencia

En el caso de las mujeres, el sinhogarismo suele permanecer oculto porque muchas recurren a infraviviendas o soluciones habitacionales precarias para evitar la calle. A ello se suman situaciones de especial gravedad cuando coinciden la falta de vivienda, la violencia de género y la dependencia económica de los agresores.

Las entidades sociales reclaman recursos específicos y espacios seguros adaptados a las necesidades de las mujeres, ya que quienes acaban en situación de calle están aún más expuestas a sufrir violencia. El programa abordará esta realidad desde una mirada de género para contribuir a su visibilización y análisis.

Con este enfoque, ‘Ídolos de Tara’ refuerza su compromiso con la igualdad y con la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de los principales retos sociales, situando el debate sobre la vivienda y el sinhogarismo femenino en el centro de la agenda pública.