La Iglesia y el Gobierno firman el pacto para reparar a las víctimas

El acuerdo establece que la Iglesia pagará las indemnizaciones bajo la supervisión directa del Estado español

El Gobierno de España y la Iglesia Católica firman el protocolo de reparación para víctimas de abusos. El ministro Félix Bolaños y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ratificaron el texto en Madrid. Este mecanismo conjunto permitirá que los afectados soliciten sus ayudas económicas a partir del próximo 15 de abril.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Félix Bolaños destacó que es un día de justicia para las miles de víctimas que sufrieron abusos en el seno eclesiástico. El ministro recordó que estas personas estuvieron solas durante mucho tiempo y nadie acompañó su dolor en el pasado. Las instituciones pusieron en duda sus relatos de forma sistemática según explicó el titular de la cartera de Justicia.

Por su parte, Luis Argüello reafirmó el compromiso de la institución con este nuevo proceso de acogida y reparación integral. El presidente de los obispos subrayó la importancia de afianzar el ánimo de todos para integrar a los afectados. La firma de este protocolo desarrolla finalmente el pacto que ambas entidades suscribieron el pasado 8 de enero.

Criterios para evaluar cada caso

La Iglesia asumirá el pago íntegro de las reparaciones económicas siguiendo las directrices marcadas por este nuevo acuerdo institucional. El Estado supervisará cada proceso mediante un órgano conjunto para garantizar que las víctimas reciban el trato adecuado. Los afectados presentarán sus solicitudes oficiales desde la fecha establecida para iniciar el estudio de sus expedientes.

Los técnicos analizarán factores específicos como la edad de la víctima y la violencia ejercida por el agresor durante los hechos. También evaluarán la duración del maltrato y el tipo de relación que existía entre ambas partes en aquel momento. Estos criterios permitirán fijar cuantías proporcionales al daño sufrido por cada una de las personas que denuncien su situación.