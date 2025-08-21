Igualero vuelve a sufrir cortes de agua en pleno verano

Los vecinos denuncian interrupciones cada año y temen por sus animales, mientras el Ayuntamiento de Vallehermoso investiga un consumo anómalo que vació el depósito

El caserío de Igualero, en La Gomera, ha alzado la voz una vez más por los cortes de agua. Los vecinos denuncian que la situación se repite cada verano y en navidades. Aseguran que, pese a las promesas del Ayuntamiento, los cortes nunca se resuelven de forma definitiva. El hartazgo crece en una comunidad pequeña, pero persistente en sus quejas.

El consistorio explica que esta vez el problema se debe al vaciado del depósito municipal. Señalan que el origen fue un consumo anómalo en la zona.

Investigación en curso

Los cortes dejaron a las familias sin poder ducharse ni dar agua a sus animales. Algunos incluso pensaron en llamar a la Guardia Civil para evitar muertes por sed. El alcalde sí acudió a la Guardia Civil para que investigara. El depósito quedó vacío a principios de semana y el agua recuperada presentaba una calidad deficiente.

El Ayuntamiento pide un consumo más responsable a visitantes y residentes. Además, confía en que la entrada en funcionamiento de un depósito mayor resuelva el problema. La buena noticia es que el suministro ya se restableció en Igualero. Sin embargo, los vecinos recuerdan que se trata de un episodio que se repite cada año.