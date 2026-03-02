Más de 150 jóvenes patinadores de distintos centros escolares de la isla tomaron parte de los III Juegos Escolares de Patinaje

Los III Juegos Escolares de Patinaje se celebraron en el Gran Canaria Arena

La Sala Norte del Gran Canaria Arena se convirtió en el escenario de los III Juegos Escolares de Patinaje que organizó la Escuela de Patinaje de Gran Canaria con la cifra récord de más de 150 deportistas.

Los jóvenes patinadores, de entre 3 y 15 años, pertenecen, exclusivamente, al alumnado de los distintos centros educativos donde la Escuela de Patinaje de Gran Canaria tiene una presencia activa, como el Colegio Heidelberg, el Atlantic School y el Sagrado Corazón de Arucas, donde el programa de patinaje contribuye a fomentar hábitos saludables, la estimulación del equilibrio y la propiocepción, el desarrollo de la coordinación y el control postural, así como el refuerzo de la autoestima desde edades tempranas.

Más de veinte carreras de velocidad, entre series clasificatorias, repescas y finales, se disputaron en el circuito habilitado en la sala principal del Gran Canaria Arena con la participación de más de un centenar de patinadores de las categorías mini-mini, mini, pre-benjamín, benjamín, alevín e infantil en la modalidad masculina y femenina. A la conclusión de las finales, se llevó a cabo la tradicional entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría.

Deporte sobre patines

Los Juegos Escolares de Patinaje se convierten, un año más, en el espacio de encuentro ideal de la práctica deportiva, la formación y el desarrollo emocional, independientemente de lo estrictamente competitivo gracias a una iniciativa impulsada por dos referentes del patinaje de velocidad en España, como Itziar Gutiérrez, medallista en más de 60 ocasiones en Campeonatos de España y subcampeona de Europa y que cuenta con una trayectoria internacional inspiradora para las nuevas generaciones, y Abel Martínez Rodríguez, experimentado patinador con una destacada carrera nacional e internacional.

“Es muy reconfortante y nos hace muy felices ver la sonrisa de los niños y niñas que han participado y las caras de orgullo y de satisfacción de sus familias en una intensa jornada con el deporte del patinaje como aliciente. Disfrutar de tantas emociones no tiene precio y nos impulsa a seguir adelante”, aseguró la campeona de España y subcampeona de Europa, Itziar Gutiérrez.

La iniciativa reunió a familias, docentes y comunidad deportiva en un ambiente de celebración y aprendizaje y conserva la filosofía de poner en valor el esfuerzo, la constancia y la gestión emocional como pilares del deporte formativo, consolidando el patinaje no solo como una disciplina física, sino como una herramienta educativa para la vida.