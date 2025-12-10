Incautan en Gran Canaria casi 32.000 productos falsificados valorados en 1,5 millones

Ropa, perfumes, cremas, electrónica y juguetes son los principales productos falsificados incautados en cuatro operaciones de la Guardia Civil en Gran Canaria

El Servicio Fiscal de la Compañía de Vecindario (Gran Canaria) de la Guardia Civil ha incautado 31.885 productos falsificados con una valoración de más de 1,5 millones de euros tras la culminación de las operaciones conjuntas a nivel europeo denominadas ‘Fake star’, ‘Aphrodite VI’, ‘Ludus’ y ‘Elektron’.

En tiendas físicas y online

Estas operaciones se desarrollaron entre los meses de junio y noviembre, centrándose en la detección y retirada de productos falsificados distribuidos a través de plataformas en línea y puntos de venta físicos.

De esta manera, la colaboración de la Unidad Fiscal de Vecindario y de la Unidad Fiscal de Santa María de Guía, junto a otros equipos especializados fue fundamental para lograr la incautación de estas falsificaciones.

Además, contaron con la ayuda de peritos en propiedad industrial, cuya presencia fue esencial para acreditar el delito, y dentro de la operación ‘Fake star’, las policías locales de los municipios involucrados también aportaron su colaboración.

Operación Fake Star

‘Fake Star’ se orientó a combatir la producción y distribución de calzado y textiles falsificados que afectaban a marcas reconocidas a nivel europeo. Estos productos eran comercializados tanto en plataformas digitales como de manera ambulante en mercadillos.

Durante esta operación se realizaron siete inspecciones, resultando en la incautación de 10.936 productos falsificados con un valor estimado de 963.615 euros. En total, nueve personas fueron investigadas por presuntos delitos contra la propiedad industrial.

Operación Elektron

En el ámbito tecnológico, la operación ‘Elektron’ abordó la distribución ilegal de accesorios y productos electrónicos falsificados.

Estos artículos se comercializaban principalmente a través de plataformas de comercio electrónico, redes sociales y también en establecimientos físicos.

La intervención incluyó dos inspecciones que permitieron la incautación de 6.185 efectos falsificados, con un valor económico aproximado de 408.220 euros.

Operación Ludus

Mientras, la Operación ‘Ludus’ se centró en la detección y retirada de juguetes falsificados o sin homologación, lo que implica un riesgo añadido dado que están destinados a menores.

Aquí, se identificaron productos en su mayoría procedentes de China que carecían de etiquetado en español y del marcado CE obligatorio.

Con todo, en esta operación se realizaron 2 inspecciones, incautándose 13.656 juguetes falsificados valorados en 99.828 euros, y se investigó a dos personas.

Operación Aphrodite IV

Por último, la Operación ‘Aphrodite IV’ tuvo como objetivo la incautación de perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal falsificados o que incumplen normativas europeas.

En este caso, se llevaron a cabo dos inspecciones, detectándose 1.108 envases de perfume sin el etiquetado en español, sin identificación del responsable ante la Unión Europea ni indicación de fecha de validez tras su apertura.

Dichas irregularidades dieron lugar a la formulación de 2 denuncias ante el servicio de Ordenación Farmacéutica del Gobierno de Canarias. El valor económico de los productos incautados en fue de 55.700 euros.