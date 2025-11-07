Este lugar se encuentra en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona

Un incendio ha comenzado este viernes en una cabaña del campamento Madre del Agua, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona. Las llamas se han extendido a varios árboles cercanos y, por el momento, no hay que lamentar daños personales.

El 112 recibió el aviso a las 06:40 horas y asta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Tenerife para sofocar el fuego.

Un incendio afecta a varias cabañas en Granadilla de Abona / Archivo RTVC

Personal de Medio Ambiente, guardas rurales y agentes de la Policía Local y Guardia Civil también trabajan en la zona para intentar controlar las llamas de este nuevo incendio en la isla.