Un incendio declarado este sábado en una vivienda de Granadilla de Abona ha dejado dos personas afectadas, según informó el 112 Canarias. El fuego se originó sobre las 16:18 horas en un primer piso de la calle Chasna, lo que obligó a movilizar a varios equipos de emergencia.

Imagen de archivo | Bomberos de Tenerife

Dos personas heridas en el incendio de Granadilla de Abona

Una mujer de 43 años resultó con quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter grave, mientras que una niña de 7 años sufrió intoxicación leve. Ambas fueron asistidas por el Servicio de Urgencias Canario y trasladadas en ambulancia al Hospital de La Candelaria y a Hospiten Sur.

Los Bomberos de Tenerife extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble, evitando que el fuego se propagara a otras viviendas del edificio. La Guardia Civil y la Policía Local aseguraron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del incendio.