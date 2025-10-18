ES NOTICIA

Una mujer y una niña afectadas en un incendio en una vivienda de Granadilla de Abona

La mujer sufrió quemaduras graves e intoxicación por humo, mientras que la menor presentó síntomas leves de intoxicación

Un incendio declarado este sábado en una vivienda de Granadilla de Abona ha dejado dos personas afectadas, según informó el 112 Canarias. El fuego se originó sobre las 16:18 horas en un primer piso de la calle Chasna, lo que obligó a movilizar a varios equipos de emergencia.

Una mujer de 43 años resultó con quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter grave, mientras que una niña de 7 años sufrió intoxicación leve. Ambas fueron asistidas por el Servicio de Urgencias Canario y trasladadas en ambulancia al Hospital de La Candelaria y a Hospiten Sur.

Los Bomberos de Tenerife extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble, evitando que el fuego se propagara a otras viviendas del edificio. La Guardia Civil y la Policía Local aseguraron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del incendio.

