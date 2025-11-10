Incendio en un palmeral de Mogán

Varias llamadas alertaron a los servicios de emergencias por el incendio que se registraba en la noche de este lunes en Mogán (Gran Canaria)

En la tarde de este lunes, varias llamadas alertaron al 112 Canarias del incendio que se registraba en un palmeral ubicado en Mogán (Gran Canaria).

El incendio del que no se conocen sus causas y se investiga su origen se registraba en este palmeral ubicado en la calle Canadá.

Hasta el lugar acudió personal el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agentes de la Policía Local, Guardia Civil y personal de Protección Civil de Mogán.