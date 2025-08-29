ES NOTICIA

El incendio de un vehículo provoca un enorme atasco en la TF-5

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El suceso ocurrió minutos antes de las 13:00 en el municipio de Tacoronte

El incendio de un coche en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) provocó este viernes un enorme atasco a la altura de Los Naranjeros, en Tacoronte, en dirección a Santa Cruz de Tenerife.

El vehículo comenzó a arder unos minutos antes de las 13:00, dejando completamente bloqueados los dos carriles de circulación a la altura del municipio de Tacoronte. El incidente no provocó daños personales.

Durante el operativo para agilizar la movilidad en la autopista y apagar las llamas, intervinieron el equipo de Bomberos de Tenerife, agentes de Carreteras y Movilidad del Cabildo de Tenerife, y la Guardia Civil.

