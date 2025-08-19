Debido al incendio, nueve personas tuvieron que ser asistidas por el SUC por intoxicación por la inhalación de humo y crisis de ansiedad

En la tarde de este martes, se originó un incendio en una vivienda del barrio de San Cristóbal en Las Palmas de Gran Canaria. En él, tuvieron que intervenir efectivos de emergencias de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Imagen de los bomberos durante su actuación en el incendio. RTVC.

Según el 112 Canarias, el incendio se producía en la calle Palma de Mallorca en la vivienda de un edificio de varias plantas.

Afortunadamente, sus propietarios no se encontraban en ella en el momento del incendio. Sin embargo, buena parte de la vivienda quedó calcinada y el resto muy afectada por el humo.

RTVC.

Nueve personas fueron asistidas

Por otro lado, dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tuvieron que asistir a nueve personas por intoxicación por la inhalación de humo y crisis de ansiedad. Dos de ellas tuvieron que ser trasladadas al centro de salud en estado leve.

Asimismo, los vecinos denuncian la tardanza de los efectivos de bomberos para llegar al lugar.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguran que si hubiera una emergencia grave se cuenta con mecanismo de cooperación de otras entidades de la Isla.