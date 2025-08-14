Incendios en España: 8.000 evacuados en León y unas 50.000 hectáreas quemadas

Es el último balance de los incendios que afectan, al menos, a ocho comunidades autónomas

España ha pedido a la UE la ayuda de dos aviones Canadier para la extinción de los incendios forestales que asolan España y que han quemado ya cerca de 50.000 hectáreas en todas las provincias afectadas como la de León, donde unos 8.0000 vecinos sigue evacuados.

Los vientos erráticos y las tormentas secas dificultan la extinción de los incendios en Castilla y León, especialmente los de Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón, entre Zamora y León, y el de Puercas, en la Sierra de la Culebra zamorana, que suman nuevos desalojos y se ronda los 8.000 evacuados.

Precisamente en esta comunidad murió el martes el joven de 35 años Abel Ramos cuando trataba de contener las llamas del incendio de Molezuelas en el término de Nogarejas, junto a otro joven que resultó herido, y que según ha aclarado la Junta esta mañana no formaba parte del operativo contra incendios como se informó ayer, sino que estaba actuando por su cuenta con una desbrozadora.

Entre este incendio y el de Puercas han resultado heridas por quemaduras siete personas, cuatro de las cuales están en estado crítico, dos en la UCI, y en uno de los casos con quemaduras del 85 % de su cuerpo. Están ingresadas en los hospitales de Valladolid, León y Zamora.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles por la noche «prudencia y responsabilidad» porque el riesgo por los incendios forestales sigue siendo muy alto.

Estas son las últimas noticias del día sobre los incendios forestales:

Bomberos en labores de extinción en uno de los incendios de Ourense. EFE/Brais Lorenzo

España pide a la UE dos aviones Canadair para la extinción de los incendios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el Gobierno ha solicitado esta noche a la Unión Europea dos aviones Canadair para la extinción de incendios.

«Lo hemos formalizado esta noche, hemos solicitado un módulo con dos aviones Canadair de extinción de los fuegos más importantes, con 5.500 litros de capacidad cada uno«, ha anunciado en una entrevista en la Cadena Ser el ministro, quien este martes ya explicó que su departamento había abierto una «hoja informativa de emergencia» en el organismo europeo de protección civil para requerir medios si era necesario.

Las dos aeronaves se enviarán a las comunidades donde sea prioritaria esta ayuda para la extinción, según el titular de Interior, quien ha explicado: «No es que en el momento actual necesitemos de una forma urgente los dos aviones, pero por previsión meteorológica queremos tenerlos en la mayor brevedad en caso de que sean precisos. Nos hemos adelantado en ese sentido».

A su juicio, en este momento Castilla y León puede gestionar «razonablemente» la emergencia con sus medios, los del Estado y los del resto de las comunidades que prestan apoyo, además de la llegada de los medios europeos que se han solicitado.

Casas calcinadas en la localidad de A Caridade, este miércoles en el municipio de Monterrei (Ourense). EFE/Brais Lorenzo

Cerca de 8.000 vecinos evacuados en 34 poblaciones leonesas por el incendio de Molezuelas

Un total de 7.859 personas, de 34 localidades leonesas, han sido evacuadas en los últimos dos días debido al incendio forestal de Molezuelas/Castrocalbón, que se originó el pasado domingo en Zamora y pasó el lunes a la provincia de León, según la última actualización de datos ofrecida por Junta de Castilla y León.

Los vecinos desalojados que lo han necesitado han sido ubicados en los diferentes albergues montados por Cruz Roja León en las localidades de La Bañeza y Astorga.

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, han comparecido tras la celebración, a última hora de la tarde, de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Diego ha destacado como durante este miércoles la provincia de León ha llegado a registrar hasta 15 incendios, cuatro de nivel de peligrosidad 2: Molezuelos/Castrocalbón, Llamas de La Cabrera, Anllares del Sil y Yeres; mientras que otros tres en Pardesivil, Orallo y Fasgar tienen activado el nivel 1.

El incendio de Molezuelas (Zamora) puede rondar 37.000 hectáreas quemadas, según experto

El incendio forestal que se inició el pasado domingo, al parecer de forma intencionada en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), y que ha causado la muerte en la provincia de León de un voluntario del operativo de extinción, ronda ya las 37.000 hectáreas quemadas y sigue fuera de control.

La estimación del área afectada por el fuego la ha realizado a partir de la información ofrecida por los mapas del sistema satelital europeo Copernicus el profesor y experto forestal Celso Coco, quien ya aportó estimaciones en los incendios de la Sierra de la Culebra, a través de su página divulgativa sobre superficie forestal e incendios y su perfil de X «eforestal».

Los mapas del fuego muestran como éste se ha extendido desde Molezuelas de la Carballeda hacia el noreste y, tras pasar a la provincia de León, ha continuado su avance hacia la comarca de La Bañeza.

El incendio sigue sin control y avivado por las condiciones climáticas y el viento cambiante.

La alta velocidad Madrid-Galicia queda suspendida por hoy debido al incendio en Ourense

La circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia queda «definitivamente suspendida» este miércoles debido a la evolución del incendio que sufre la provincia de Ourense entre A Mezquita y A Gudiña, ha asegurado el gestor ferroviario Adif en su cuenta de X.

La alta velocidad entre Madrid y Galicia lleva interrumpida desde las 15.15 horas a causa de un incendio forestal que originado entre los municipios orensanos de A Mezquita y A Gudiña.

Adif ha explicado que las estaciones de Madrid Chamartín y de Galicia permanecerán abiertas toda la noche para acoger a quienes no hayan podido viajar y se hayan visto afectados por el fuego.

Los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta este miércoles al municipio de Monterrei (Ourense). EFE/Brais Lorenzo

Confinadas y evacuadas más parroquias en Ourense

Los servicios de Emergencia han procedido al confinamiento y evacuación de las localidades de Estevesiños, Mixós, Vences y A Pousa, en el municipio de Monterrei.

Cerca de 70 personas están confinadas en una parroquia de Vilardevós (Ourense) por un incendio forestal en ese municipio, según informa el 112 Galicia. En concreto, esa medida de prevención afecta a residentes del núcleo de Bustelo y no a los de Vilardecervos.

Se ha levantado el confinamiento en Vilaseco da Serra, en Viana do Bolo, que afectaba a unas doce personas. Además, se ha evacuado a 25 usuarios de una residencia de Chandrexa de Queixa y también ha habido dos desalojadas en Albarellos (Monterrei).

Desalojos en Teresa de Cofrentes (Valencia)

Alrededor de quince personas han sido desalojadas de forma preventiva a causa del incendio declarado este jueves en una zona de difícil acceso de Teresa de Cofrentes, iniciado por un rayo.

El puesto de mando ha decidido el desalojo de estas personas en las pedanías de El Canalón y otra cercana en la Rambla Argongeña, en Teresa de Cofrentes, y de zonas diseminadas de Ayora. Se trata de segundas residencias, por lo que los evacuados han regresado a su residencia habitual, según informan fuentes de la Conselleria de Emergencias de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido la máxima precaución por el riesgo extremo de incendios en la Comunitat Valenciana desde el Puesto de Mando Avanzado (PMU) del incendio forestal de Teresa de Cofrentes, donde se ha desplazado para seguir la evolución del incendio.

Controlado el incendio de Cazalla y reanudado el tráfico ferroviario Sevilla-Extremadura

Efectivos del Plan Infoca han dado por controlado el incendio que afecta a un paraje de Cazalla de la Sierra (Sevilla), el tercero que se declara en la Sierra Morena de Sevilla desde el pasado lunes, mientras que se ha restablecido el tráfico ferroviario Sevilla-Extremadura, cortado por un incendio en Guadalcanal.

Según informa el Infoca en sus redes sociales, en este último incendio han llegado a trabajar dos medios aéreos, concretamente un helicóptero semipesado y un avión ligero, además de tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente y una autobomba.

Una vez controlado, seguirán trabajando sobre el terreno un grupo de bomberos forestales, una autobomba y un agente de medio ambiente.

Trece carreteras cortadas

Un total de 13 carreteras se encuentran cortadas en España a consecuencia de los incendios forestales, ha informado esta madrugada la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, el fuego ha provocado cortes en tres carreteras de la provincia de Cáceres: la A-66, a la altura de Casas del Monte; la CC-213, por Villar de Plasencia; y la CC-214, en Jarilla.

Otras tres vías están cortadas en Zamora: ZA-P-2433, en Puercas; ZA-P-2434, en Abejera; y ZA-902, en Losacio.

Tres más en Palencia, todas ellas en La Pernía: PP-2114, PP-2113 y PP-2116.

En León están cordadas las carreteras LE-133, en Valdeviejas; LE-125, La Bañeza; y LE-110, Castrocalbón.

Finalmente, en la provincia de Huelva sufre cortes la carreteras HU-8100, en Aroche.