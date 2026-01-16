ES NOTICIA

Indignación ante la subida de precios en los aparcamientos del Hospital Insular y el Materno de Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la empresa concesionaria de la explotación de los aparcamientos, ha declinado dar su visión a RTVC sobre este aumento de tarifas

Multitud de servicios han subido el precio con la llegada del 2026 y el comienzo del nuevo año. Entre ellos, los aparcamientos. El que existe junto al Hospital Insular y al Materno de Las Palmas de Gran Canaria, son ejemplo de ello.

Por su parte, trabajadores abonados y usuarios de rotación han criticado este incremento de tasas.

La crítica aumenta, cuando estas infraestructuras convertidas actualmente en aparcamientos, fueron construidos por instituciones y ha pasado a concesión privada. Por ello, miles de trabajadores, de pacientes y familiares protestan al no tener alternativa para aparcar en las inmediaciones de los centros hospitalarios.

Muchos consideran que pagar 2,5 euros en solo una hora es demasiado. También, muchos médicos han reiterado que en cuestión de 6 años, el importe ha subido un 26%.

En cuanto a la empresa concesionaria de la explotación, ha declinado dar su visión a RTVC sobre este aumento de tarifas.

