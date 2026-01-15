ES NOTICIA

Los precios subieron en 2025 un 3,1 % en Las Palmas y un 2,5 % en Santa Cruz de Tenerife

RTVC / EFE
Canarias cerró 2025 con una subida del IPC del 2,8 %, con la vivienda y la comida a la cabeza de los precios que más crecieron

Canarias cerró el pasado mes de diciembre de 2025 con una tasa anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) del 2,8 %, por debajo de la nacional, que se situó en el 2,9 %, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las islas acabaron 2025 con ese porcentaje del 2,8, que subió un 0,7 % en relación al mes anterior.

La vivienda, con un 3,9 %, y los alimentos y las bebidas no alcohólicas, con un 2,6, fueron los epígrafes más inflacionistas en Canarias el pasado año.

El menaje cerró el año con una escalada del 0,7 que para las bebidas alcohólicas y el tabaco fue del 2,2.

Por provincias, los precios subieron el pasado año un 3,1 % en Las Palmas y un 2,5 % en Santa Cruz de Tenerife.

