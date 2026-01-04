El exfutbolista y entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín, falleció en el naufragio ocurrido el 26 de diciembre, mientras continúa la búsqueda de dos menores desaparecidos en Indonesia

Indonesia confirma la recuperación del cuerpo del español Fernando Martín tras el naufragio en Labuan Bajo. Europa Press

Las autoridades de Indonesia han confirmado este domingo la recuperación del cadáver del ciudadano español Fernando Martín, de 44 años, tras el naufragio registrado el pasado 26 de diciembre en aguas próximas a Labuan Bajo, en el centro del país. Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, viajaba en la embarcación siniestrada cuando se produjo el accidente.

“En base a los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de Fernando Martín”, señaló en un vídeo Fathur Rahman, responsable de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y coordinador del operativo.

El naufragio se produjo durante una travesía marítima en una zona muy frecuentada por turistas, conocida como puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo.

Amplio dispositivo de búsqueda

Desde el momento del accidente, los equipos de rescate indonesios mantienen un amplio dispositivo por mar y aire para localizar a las víctimas, en una operación dificultada por las condiciones del mar y la complejidad de la zona.

Aunque ya se ha logrado recuperar el cuerpo del ciudadano español, las tareas de búsqueda continúan para intentar localizar a dos menores que permanecen desaparecidos desde el día del suceso. Las autoridades han asegurado que el operativo seguirá activo mientras existan posibilidades razonables de hallarlos.