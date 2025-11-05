Conrado Domínguez fue director del Servicio Canario de Salud y dimitió en 2022 por su implicación en la adjudicación a la empresa RR7

Vídeo RTVC.

Tras escuchar las explicaciones del pasado martes del expresidente de Canarias y actual ministro, Ángel Víctor Torres, hemos seguimos desgranando los audios que se incluyen en el informe de la UCO. Un extenso documento en el que aparece recurrentemente el nombre de Conrado Domínguez, el que fuera director del Servicio Canario de Salud.

En su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento, Ángel Víctor Torres responsabilizó directamente al Servicio Canario de la Salud de las compras de material que se realizaron en la pandemia. Entonces, junio de 2025, dijo que jamás había dado la orden de contratar a una empresa u otra.

Lo que sí consta en los audios de la UCO es cómo interfirió para que esos pagos se llevaran a cabo. En ese informe aparecen varias conversaciones supuestamente dirigidas a Conrado Domínguez

El exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez.

El noviembre de 2022 Domínguez dimitió por su implicación en la adjudicación irregular por valor de 4 millones de euros a la empresa RR7. Un proceso paralelo al que firmaron con la empresa de Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión.

Unas conversaciones en las que siempre planeaba al figuraba el asesor de Ábalos al que, en clave, llamaban «nuestro amigo K».

El PP insiste en que Torres ha mentido y el PSOE en que el informe no tiene rastro de las acusaciones

Las reacciones continúan. El Partido Popular insiste en que el documento demuestra que Torres “mintió en la comisión del Senado” y que Pedro Sánchez “mantiene en su Gobierno a un ministro dentro de la trama”. Los populares estudian además ampliar la lista de comparecientes del caso Koldo.

Por contra, desde el PSOE, Félix Bolaños asegura que el informe “le da la razón”, porque no hay, dice, “rastro de las acusaciones” vertidas contra él.

Vídeo RTVC.

Reacciones desde el Parlamento de Canarias

También siguen las reacciones en el Parlamento de Canarias. Responden a Ángel Víctor Torres tras afirmar que no hay nada delictivo en su actuación, y que así se demuestra tras leer los informes policiales.