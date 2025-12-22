ES NOTICIA

El Ingenio impone su autoridad ante el Luceros y mantiene la tercera plaza

Tras una primera parte igualada, el conjunto canario de balonmano de Ingenio se despegó en la segunda mitad para vencer 37-27

El Ingenio no tuvo ningún problema para ganarle al Luceros (37-27), en el partido correspondiente a la decimoquinta jornada, de la Liga de la Primera División de balonmano, grupo A, donde se encuentran encuadrados los equipos canarios de categoría masculina. Y gracias a esto seguir conservando la tercera posición.

En la primera parte hubo igualdad en juego, con mínimas ventajas en uno y otro equipo. El Ingenio se retiró al descanso ganando de dos goles (19-17).

En la segunda mitad el Ingenio fue superior, y terminó superando al cuadro gallego. Daniel Jesús en el Ingenio autor de 8 goles, y Martín Fuentes con 11 goles en el Luceros, fueron los máximos anotadores en este partido.

