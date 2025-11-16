En el derbi grancanario, el BM Ingenio derrota al Gáldar por 31-34 en su campo, lo que hace que Ingenio mantenga el segundo puesto en la clasificación

El Ingenio se mantiene segundo al derrotar a domicilio al Gáldar / Balonmano Ingenio

El BM Ingenio mantiene el segundo puesto, al derrotar al Balonmano Gáldar por 31-34, en el partido más destacado de la décima jornada de la Liga de Primera División de balonmano, grupo A, en su categoría masculina.

El derbi grancanario se inclinó del lado del Ingenio, que, tras superar a su eterno rival del Gáldar, se pone a dos puntos del líder Valinox Novás que este fin de semana se impuso al BM Lalín (31-26). El Ingenio con este triunfo se agarra a la segunda posición con un balance de nueve victorias y una derrota, mientras el Gáldar pese a perder se queda quinto.

Superioridad constante

En la primera mitad el Ingenio tomó ventaja (4-6) en el minuto 15, (5-10) en el minuto 20 y (7-14) al descanso, en el minuto 30.

Tras el paso por los vestuarios el Ingenio continuó llevando el control ante un Gáldar a remolque (18-25) en el minuto 45 y (26-31) en el minuto 55.

Los últimos minutos se vieron con intensidad con un Ingenio mucho más atinado en los momentos claves para sumar dos importantes puntos (31-34).