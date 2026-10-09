La construcción, promovida por el Gobierno de Canarias, se ubicará en la parcela M-18 de El Roque, Gáldar, en la calle José de Sosa, y contará con 26 plazas de garaje

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha declarado de urgencia la tramitación del expediente de contratación administrativa para la ejecución de las obras de construcción de 26 viviendas protegidas de promoción pública y 26 plazas de garaje en el término municipal de Gáldar, en Gran Canaria.

Imagen del Ayuntamiento sobre unos cortes de tráfico que llevaron a cabo en la calle José de Sosa en Gáldar

La actuación se desarrollará en la parcela M-18 de El Roque, situada en los números 84-92 de la calle José de Sosa. Cuenta con un valor estimado de 5.084.525,48 euros. Forma parte del proyecto que contempla la construcción de 126 viviendas protegidas de promoción pública en tres municipios de Gran Canaria, 52 de ellas en Gáldar.

Las viviendas se incluyen en el Programa 6 de ayuda a la construcción de alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation UE. Este programa tiene como objetivo fomentar e incrementar el parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible.

126 viviendas de alquiler en Gran Canaria

El valor estimado del conjunto de los contratos asciende a 26.258.717,45 euros sin IGIC. Cuenta con financiación del Instituto Canario de la Vivienda, del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y de fondos PRTR del Gobierno de España.

Las 26 viviendas de la parcela M-18 de El Roque forman parte de un proyecto global. Son un total de 126 viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria. A esta actuación se suma otra promoción de 26 viviendas en Gáldar. Otras 45 en Santa María de Guía y la construcción de 21 en Casa Pastores. Por último, ocho en la calle Severo Ochoa, ambas en Santa Lucía de Tirajana.