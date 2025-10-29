El Cabildo de El Hierro desbloquea el proyecto, valorado en más de 4,6 millones de euros, que estará finalizado en junio de 2027

El Cabildo de El Hierro y las empresas adjudicatarias firmaron este miércoles el acta de comprobación del replanteo que permitirá comenzar de inmediato la reforma de la Residencia de Mayores de La Frontera. La actuación cuenta con un presupuesto de 4.630.944 euros para la ejecución material y 217.181,50 euros para la dirección técnica.

Declaraciones: Ana González, vicepresidenta del Cabildo de El Hierro / Amado Carballo, consejero de Derechos Sociales del Cabildo de El Hierro

Con la firma, el Cabildo pone fin a un complejo proceso administrativo que había paralizado el proyecto. Las obras, con un plazo de ejecución de 20 meses, finalizarán previsiblemente en junio de 2027. La empresa pública Tragsa asumirá la ejecución, mientras que Tragsatec dirigirá los trabajos junto con los técnicos de la institución insular.

Estado actual de la Residencia de Mayores de La Frontera | RTVC

Participación y compromiso social

En el acto participaron la vicepresidenta del Cabildo, Ana González, el consejero insular de Derechos Sociales, Amado Carballo, y representantes técnicos de las empresas contratistas. Según el Cabildo, el diseño del nuevo centro es fruto de un proceso participativo con familiares y usuarios de residencias insulares, que aportaron propuestas para mejorar los servicios.

El consejero Carballo destacó que el proyecto responde a criterios de calidad y acreditación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Incorpora avances tecnológicos y mejoras en habitabilidad e instalaciones. Las obras permitirán crear 37 plazas de atención residencial y un Centro de Día en La Frontera, que ofrecerá un entorno cercano y adaptado a las personas dependientes del municipio.