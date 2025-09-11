El Consejo de Seguridad Nuclear remite al Congreso de los Diputados y al Senado su informe anual de actividades de 2024, con el visto bueno de la renovación de explotación de la central nuclear Trillo, en Guadalajara, hasta 2034

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha enviado a Congreso, Senado y parlamentos autonómicos su informe de actividad de 2024, que incluye, entre otras acciones, su postura a favor de la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear Trillo (Guadalajara) para un periodo de diez años, hasta el 16 de noviembre de 2034.

El CNS informa del «correcto» funcionamiento de las instalaciones nucleares en España.

El CSN también dio su visto bueno el pasado año a la construcción de una plataforma de almacenamiento nueva en El Cabril (Córdoba) y el montaje de almacenes temporales individualizados de las centrales de Vandellós II y Ascó (Tarragona). La renovación de autorización de explotación de la central de Trillo (Guadalajara) se corresponde al periodo de diez años solicitado por su titular de la instalación, es decir, hasta el 16 de noviembre de 2034.

La renovación hasta 2034 fue aprobada por el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en noviembre del pasado año, tras el informe favorable del CSN de julio y la decisión se basó en el Protocolo de Cierre del parque nuclear, que señala que Trillo cesará su actividad en 2035.

Trillo, El Cabril y almacenes temporales

El informe favorable, pero con condiciones, para la renovación de autorización de explotación de la central nuclear de Trillo se emitió en el Pleno del CSN, tras una exhaustiva evaluación que concluyó en julio de 2024, año en el que se conmemoró el 40º aniversario del programa de Inspección Residente, «pieza clave en el sistema de supervisión y seguridad de las instalaciones nucleares en España«.

El Pleno además emitió un informe favorable, pero también con condiciones, para la construcción y montaje de la plataforma sureste de almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de baja y media actividad en El Cabril (Córdoba).

Asimismo autorizó la ejecución y montaje de los almacenes temporales individualizados de las centrales de Vandellós II y Ascó (Tarragona) y trabajó en la revisión entre pares sobre protección contra incendios establecida en la Directiva europea 14/87/Euratom.

Todas las instalaciones funcionaron de forma segura

Según el organismo, el informe recoge las principales actuaciones desarrolladas y se confirma que «todas las instalaciones nucleares y radiactivas en España funcionaron de forma segura«, garantizando la protección radiológica de la población, de los trabajadores y del medio ambiente.

Asimismo, según la nota, asegura que la vigilancia radiológica ambiental, tanto en las áreas próximas a las instalaciones como en el resto del territorio nacional, se mantuvo en niveles adecuados, sin riesgo para las personas e informó favorablemente sobre el nuevo Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y otras actividades relacionadas con la exposición a radiaciones ionizantes (RINR).

Equipos para el Sistema Nacional de Salud

Además, en 2024 finalizó la implicación del CSN en el desarrollo del Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología Sanitaria del Sistema Nacional de Salud (Inveat), por iniciativa del Ministerio de Sanidad para «renovar y ampliar» el parque tecnológico sanitario en todo el territorio nacional, con la autorización de 263 equipos en 30 meses, «garantizando su implantación con plenas condiciones de seguridad radiológica».

En el marco de la protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, el CSN aprobó la resolución en la que se recogen los coeficientes de dosis efectiva por exposición interna e implantó el Carné Radiológico Digital, que pasa a sustituir al formato físico, con el objetivo de facilitar el seguimiento de los profesionales expuestos a radiaciones ionizantes, mejorando el control y la accesibilidad de la información.

Exposición al gas radón

Para reforzar la protección de los trabajadores frente a la exposición al gas radón en centros de trabajo, el organismo firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Asimismo, se aprobó la Instrucción del Consejo IS-46 sobre seguridad física durante el transporte de materiales nucleares y fuentes radiactivas y la entrada en vigor de la revisión de la IS-10 sobre criterios de notificación de sucesos en centrales nucleares.

El Pleno además adoptó Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) orientadas a la autorización de instalaciones de radiografía industrial con rayos X y sobre los requisitos aplicables a las estrategias de operación flexible en las centrales nucleares españolas en funcionamiento, para reforzar el marco regulador asociado a las estrategias de operación que implican la producción de electricidad por debajo del 100 % de potencia en determinados periodos de tiempo.

Según el CSN, el presidente del Consejo, Juan Carlos Lentijo, será convocado para comparecer ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso para rendir cuentas de la actividad del ente regulador tras la recepción del informe en el Parlamento.