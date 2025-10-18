La investigación comenzó tras el hallazgo de diversos fardos de hachís en la orilla de la citada playa

Imagen archivo RTVC.

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Litoral 4’, ha detenido a un total de cinco personas, tres de ellos residentes en las islas de La Gomera y Tenerife, y otros dos residentes en Marruecos. Todo ello, tras la aprehensión de más de 1.000 kilogramos de hachís en la costa de la isla de La Gomera. En concreto, en las inmediaciones de la playa de La Rajita, como presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas.

La investigación comenzó tras el hallazgo de diversos fardos de hachís en la orilla de la citada playa. En ese momento, los agentes de la Guardia Civil realizaron una exhaustiva vigilancia de la zona, activándose al Servicio Marítimo para inspeccionar desde alta mar. Además, encontraron un total de 31 fardos de hachís. Cabe destacar que algunos de ellos flotando en el mar, según ha precisado la Benemérita en una nota de prensa.

Miembros del grupo criminal

Asimismo, tras cuatro meses de investigación se localizó y detuvo a los cinco acusados, principales miembros del grupo criminal. Del mismo modo, se puntualiza la Guardia Civil que, además, durante la detención también fueron incautados siete teléfonos móviles, dos dispositivos de navegación náutica y diversa documentación.

A disposición judicial

Esta operación ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA). Además, del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de San Sebastián de La Gomera. Ambos pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de esta Comandancia. Todo ello, con el apoyo de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), de la Compañía de La Gomera y del Servicio Cinológico.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera, que decretó el ingreso en prisión de tres de los detenidos, y determinadas medidas cautelares para el resto de los acusados.