Intentó violar a una mujer que acudió a buscar trabajo en Tenerife

Un hombre ha sido condenado a cuatro años de cárcel por intentar violar a una mujer que buscaba trabajo y acudió a su negocio a una entrevista

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un hombre a cuatro años de prisión y a pagar 15.200 euros por intentar violar a una mujer que fue a su negocio a buscar trabajo.

La pena es superior a los 3 años y 6 meses y 3.200 euros solicitados por la Fiscalía. Tuvo en cuenta la Sala la agravante de abuso de superioridad. La acusación particular fijaba la indemnización en 25.000 euros por los daños morales y físicos.

Intentó violar a una mujer cuando acudió a su negocio a buscar trabajo en Tenerife

En una entrevista de trabajo

El origen de la denuncia se sitúa en la entrevista que en julio de 2019 tuvieron el acusado y la víctima, antes de ser contratada como camarera. Es lo que había acordado con el condenado, que era el encargado.

Según la sentencia, aquel mismo día el encargado la llevó a visitar un piso por si quería alquilarlo. Según considera probado la sentencia, en ese momento se produjo el intento de violación. El acusado dice que fue ella quien intentó besarlo en dos ocasiones, a lo que él se negó por estar casado y ser padre.

La denunciante relató que, sin pedirlo, la llevó al piso después de entregarle el currículum para trabajar en el restaurante y que ella le dijo que prefería ver el apartamento otro día.

Cuando llegó asegura que la vivienda estaba a oscuras para, según le dijo el hombre, evitar que entraran okupas. Fue en ese momento cuando el hombre comenzó a acariciarla. Ante su negativa, la agarró fuertemente por el pelo y el cuello y la llevó a la habitación donde la tiró sobre la cama.

Resistencia de la víctima

Según relata la sentencia, el acusado intentó forzarla, no lo consiguió por la resistencia de la mujer, pero sí le realizó tocamientos.

Tras abandonar el piso, le advirtió que no dijera nada o le haría daño a ella y a su hijo, añade la sentencia.

La mujer sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario. Allí constataron que presentaba moratones que los peritos ven compatible con su relato.

Hechos probados

Los médicos y los policías ratificaron el estado de ansiedad en el que se encontraba la mujer. También que los las lesiones eran compatibles con algún tipo de forcejeo.

La psicóloga que la atendió al día siguiente dijo que se encontraba en estado de pánico, no paraba de llorar y que tenía miedo a represalias en caso de presentar una denuncia.

El fallo es recurrible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJC). El abogado de la acusación ya ha anunciado que va a pedir la retirada del pasaporte del condenado para evitar su fuga.