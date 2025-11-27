El cierre ocurrirá los días 1 y 2 de diciembre, en la franja horaria de 20:00 a 23:15 horas

Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA) informó este jueves del cierre del Intercambiador de La Laguna los días 1 y 2 de diciembre, en la franja horaria de 20:00 a 23:15 horas, por obras en el Anillo Peatonal de Padre Anchieta.

El intercambiador de TITSA en La Laguna cerrará varias horas por obras / Imagen de TITSA

Durante el tiempo en el que permanezca cerrada la estación, todas las líneas operarán en la avenida Ángel Guimerá, señaló TITSA e un comunicado.

Ubicar las dársenas

Asimismo, las líneas 20, 100, 102, 103, 104 y 108 no harán su parada habitual junto a la entrada a la estación a partir de las 23:15 horas, por lo que los viajeros deberán dirigirse a la dársena número 23.

Durante los dos días, el personal de Inspección colaborará para que los usuarios puedan ubicar su dársena con mayor facilidad y precisa que, mientras el Intercambiador esté abierto, las líneas operarán en su lugar habitual.