1.435 de esos menores en riesgo de sufrir violencia vicaria han sido detectados en el mes de septiembre por el Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior identificó a 1.435 menores de edad en riesgo de ser agredidos por el maltratador de sus madres a finales de septiembre, y ha detectado a 5.865 niños y niñas expuestos al peligro de sufrir violencia vicaria desde marzo de 2019.

VioGén, el sistema policial centralizado en el Ministerio del Interior destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos

Un 14,7 % menos que en 2024

El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha hecho pública esta semana la última estadística del sistema policial VioGén de seguimiento de la violencia de género, relativa al 30 de septiembre de 2025. Muestra que en ese momento había 1.435 niños y niñas en riesgo de sufrir violencia vicaria. Es un descenso del 14,7 % en comparación con las cifras del mismo mes del año pasado.

VioGén no solo trata de determinar el riesgo al que están expuestas las mujeres víctimas de violencia de género, también intenta detectar el riesgo de violencia vicaria que puede afectar a sus hijos e hijas. En septiembre, dos menores se encontraban en riesgo extremo (letal). 121, en riesgo alto de ser agredidos. 1.312, en riesgo medio.

En todos esos casos, los cuerpos policiales alertaron tanto a la Fiscalía como a la autoridad judicial para que adoptaran medidas urgentes de protección.

Aumentan los casos de mujeres con protección

En septiembre, los casos de mujeres con protección policial por violencia de género aumentaron un 5,3 % en relación al mismo mes de 2024, hasta los 104.981.

A finales del mes pasado había identificadas 18 mujeres expuestas a un riesgo extremo de volver a ser agredidas por su maltratador (riesgo de violencia letal para su vida). 987, a riesgo alto. 14.855, a riesgo medio. 89.121, a riesgo bajo.

En el radar de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales había a finales de septiembre 1.349 víctimas menores de edad (un 10,2 % más) y 2.469 mayores de 65 años (un 6,2 % más). Se trata de dos colectivos de especial vulnerabilidad.

La maternidad también es un factor de riesgo en el maltrato machista. Más de la mitad de los casos de violencia de género con protección policial en España corresponden a víctimas con hijos e hijas menores de edad a su cargo. 54.163, que son 2.040 más que hace un año, un crecimiento del 3,9 %.

VioGén tiene casi 800.000 víctimas registradas

En el sistema policial VioGén hay registradas un total de 764.552 víctimas de violencia de género. Es una cifra un 6,4 % superior a la del mismo periodo del año anterior.

Además, el sistema integra 17.944 casos del extranjero y mantiene 6.607 casos con el estatus de supervisados. Se trata de un estadio previo a la inactivación asociado a circunstancias que aconsejan dilatar esta medida.

El sistema VioGén persigue evaluar, a través de un cuestionario que se hace a la víctima, la probabilidad de reincidencia de un maltratador, el riesgo de que una mujer vuelva a ser agredida y también el riesgo potencial de homicidio. Desde 2019 también evalúa el impacto del maltrato en los menores que viven en hogares donde se perpetra violencia contra sus madres.

016

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes. También el correo 016-online@igualdad.gob.es. Mediante WhatsApp, se presta atención a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.