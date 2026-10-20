La mercancía, procedente de países extranjeros y cuya importación está prohibida, fue localizada en dos furgonetas durante un control de vehículos desembarcados de buques comerciales en el puerto de Tenerife

Funcionarios de Aduanas de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil han intervenido dos toneladas de fruta tropical introducida ilegalmente en Canarias a través del puerto de Santa Cruz de Tenerife. La mercancía, procedente de terceros países, estaba incluida entre los productos cuya importación no está autorizada en el Archipiélago debido a las restricciones fitosanitarias destinadas a proteger los cultivos locales.

Intervenidas dos toneladas de fruta tropical introducida ilegalmente en Canarias a través del puerto de Tenerife

La intervención se produjo durante un dispositivo de inspección establecido con motivo de la llegada de varios buques comerciales al puerto tinerfeño. En el transcurso de los controles a los vehículos que desembarcaban, los agentes detectaron dos furgonetas cuya carga despertó sospechas sobre su origen y naturaleza.

Ante esta situación, los funcionarios de Aduanas y los efectivos de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil procedieron a realizar una inspección más exhaustiva de ambos vehículos. Tras examinar los productos transportados y comprobar la documentación correspondiente, constataron que se trataba de fruta tropical procedente de terceros países cuya entrada está prohibida en Canarias.

La actuación culminó con la incautación de las dos toneladas de mercancía y la tramitación de expedientes sancionadores por presuntas infracciones de la Ley de Sanidad Vegetal, en relación con la normativa fitosanitaria específica del Archipiélago.

Riesgo de entrada de plagas en Canarias

Desde la Guardia Civil recuerdan que las restricciones a la importación de determinados productos vegetales tienen como finalidad evitar la introducción de plagas y organismos perjudiciales para la agricultura canaria, entre ellos insectos, hongos y virus que podrían afectar a los cultivos.

La entrada de estos productos sin cumplir los requisitos establecidos supone, además, un riesgo económico para el sector primario de las Islas, tanto por los posibles daños derivados de la propagación de enfermedades vegetales como por la competencia desleal que puede generar la comercialización de mercancías introducidas al margen de la normativa.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar las prohibiciones y limitaciones vigentes para la entrada de productos agrícolas en Canarias, debido a las especiales condiciones fitosanitarias del territorio insular. Asimismo, subrayan que el cumplimiento de estas medidas y la colaboración ciudadana son fundamentales para evitar la llegada de organismos nocivos que puedan comprometer la producción agrícola del Archipiélago.