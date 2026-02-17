Intervenidos 97,7 kilos de hachís en Fuerteventura

La operación realizada por la Guardia Civil detectó los 97,7 kilos de hachís en un control rutinario en el puerto de Morro Jable, en Fuerteventura

La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable, en Fuerteventura, detuvo el pasado 13 de febrero a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Droga localizada en un control rutinario en el muelle de Morro Jable (Fuerteventura) / Guardia Civil

La actuación se realizó en los servicios de prevención del narcotráfico que se desarrollan de forma periódica en los recintos portuarios de transporte de pasajeros. En el transcurso de uno de estos dispositivos, en el muelle de Morro Jable, los agentes realizaron comprobaciones durante el embarque de una de las navieras que conecta Fuerteventura con Gran Canaria.

97,7 kilos fueron localizados en el puerto de Morro Jable / Guardia Civil

En ese momento procedieron a identificar a un único ocupante de una furgoneta y a revisar tanto el vehículo como la carga que transportaba. Durante la inspección, los guardias civiles detectaron varias incongruencias entre las manifestaciones del conductor y la documentación relativa a la mercancía.

Una persona detenida en la operación

Ante las dudas, lo agentes decidieron examinar con mayor detalle cinco grandes bultos que viajaban en el interior del vehículo. En su interior localizaron numerosos envoltorios que contenían una sustancia resinosa, aparentemente polen de hachís.

Tras la apertura y recuento de la mercancía, se comprobó que se trataba de 98 paquetes envasados al vacío en bolsas de plástico, cada uno de ellos con 20 “fichas” o tabletas en su interior. Posteriormente se procedió al pesaje de la sustancia intervenida, que arrojó un peso total de 97,7 kilos.

El detenido fue trasladado a dependencias oficiales y, junto con la droga intervenida y las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Puerto del Rosario.