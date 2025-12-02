El fuego comenzó en la cocina y movilizó a bomberos y varios cuerpos de seguridad

El CECOES 112 recibió una alerta a las 17:01 horas de este lunes por un incendio en una vivienda en la calle Río Segura, en Telde, Gran Canaria. Los vecinos no pudieron abandonar el inmueble por la presencia de humo en la escalera. Por ese motivo, se ordenó el confinamiento en el segundo piso y se activaron todos los recursos. El SUC asistió a una mujer de 36 años, que sufrió intoxicación moderada por humo.

Imagen de archivo | 112 Canarias

Evacuación tras el incendio en Gran Canaria

El personal sanitario trasladó a la afectada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Canarias. La mujer mostró síntomas de intoxicación, aunque no presentó complicaciones iniciales.

La Policía Local evacuó a todas las personas del interior antes de la llegada de los bomberos. El Consorcio de Emergencias extinguió el fuego y ventiló el inmueble para eliminar el humo acumulado. Por su parte, agentes de la Policía Nacional colaboraron en el dispositivo y apoyaron las labores de control de la zona. Los equipos restablecieron la seguridad tras verificar la ausencia de riesgos en la vivienda.