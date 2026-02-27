La persona investigada por el conato de incendio quemó vegetación en una parcela de su propiedad sin cumplir con ninguna de las medidas de seguridad exigibles

Agentes del Seprona y de la Guardia Civil, en un entorno natural. Imagen Guardia Civil

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas investigó a una persona como presunta autora de un delito contra la seguridad colectiva, por la realización de una quema de vegetación en una parcela de su titularidad situada en la zona de la cumbre de Gran Canaria, todo ello con el propósito de proceder a su limpieza, provocando finalmente un conato de incendio forestal debido a que el fuego se propagó con gran rapidez.

El Seprona, una vez tuvo conocimiento del hecho producido el pasado mes de enero del año 2025, inició una investigación en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo de Gran Canaria, así como, de miembros del Puesto Principal de la Guardia Civil de San Mateo,

que concluyeron que la quema de vegetación se realizó sin cumplir con ninguna de las medidas de seguridad exigibles, así como tampoco contaba con los permisos preceptivos para la realización de ese tipo de labores agrícolas, constatándose incluso el uso de acelerantes químicos (líquidos inflamables) para iniciar la quema.

Zona de difícil acceso

El conato de incendio forestal se produjo en un entorno escarpado el cual presentaba difícil acceso al mismo principal inconveniente que tuvieron los equipos de extinción para llegar al lugar y proceder a realizar un cortafuego perimetral debido a que no llegaban equipos hidrantes hasta el lugar, quemándose finalmente una superficie de vegetación de unos 100m2.

Según informa un comunicado, por estos hechos, y una vez se finalizaron los informes de investigación del incendio, se procedió a la investigación del responsable por un presunto delito contra la seguridad colectiva, haciéndose cargo de las diligencias el Juzgado de Instrucción de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria.

La Guardia Civil recuerda en el comunicado la importancia de cumplir con las condiciones de seguridad, así como con la legislación relativa a la quema de restos vegetales en fincas agrícolas o forestales, así como de denunciar cualquier actividad de esta índole que pueda poner en riesgo la colectividad pública o del Medio Ambiente.

