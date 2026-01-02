El estudio de los investigadores de la ULPGC afirma que en los últimos 30 años ha subido el nivel del mar unos 10 centímetros

Investigadores de la ULPGC confirman aumento nivel del mar en Canarias

En los últimos 30 años, el nivel del mar se ha elevado en las costas canarias alrededor de unos 10 centímetros, a un ritmo de unos 3’5 milímetros por año, según acreditan investigadores del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global a partir de los datos recogidos por mareógrafos y satélites entre enero de 1993 y diciembre de 2022. El trabajo parte de la necesidad de comprender cómo evoluciona el nivel medio del mar en Canarias a raíz del impacto del cambio climático en los océanos.

Este trabajo aporta estimaciones del nivel del mar gracias al uso de series temporales lo suficientemente largas, consistentes y completas para conocer cómo ha evolucionado el nivel del mar en las costas de las Islas. Además de registrar el incremento señalado, los investigadores han constatado que la subida no ha afectado por igual a toda la región, ya que los remolinos oceánicos influyen de forma decisiva. Estos remolinos, equivalentes en el mar a las borrascas y a los anticiclones atmosféricos, modifican la circulación oceánica general de las zonas donde actúan. En las áreas donde predominan los remolinos ciclónicos, estos fenómenos reducen el aumento al provocar el hundimiento de la superficie marina, mientras que en las zonas con mayor presencia de remolinos anticiclónicos, dichos remolinos intensifican el incremento.

Hundimiento del terreno

Asimismo, el estudio confirma que en las dos capitales del Archipiélago el terreno está sufriendo una ligera subsidencia, es decir, un hundimiento del terreno, lo que hace que el nivel del mar suba más en términos relativos, alrededor de 0’5 – 0’7 milímetros más al año.

Como parte de este trabajo se ha realizado una estimación de subida del nivel medio del mar en Canarias para el año 2050, tomando como base los tres escenarios que propone el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas; en el supuesto más pesimista, para la mitad del siglo XXI el nivel del mar podría haber aumentado aproximadamente 40 centímetros en Santa Cruz de Tenerife y 36 en Las Palmas de Gran Canaria respecto al nivel medio registrado en 2005.

El conocimiento de cómo está afectando el cambio climático al nivel del mar en Canarias es fundamental para adoptar las medidas paliativas y preventivas necesarias a fin de evitar los profundos daños al medio ambiente que esta subida está provocando y puede provocar en el futuro: desde inundaciones o erosión costera, hasta la entrada de agua salada en acuíferos subterráneos, la perdida de diversidad ecosistémica y el riesgo para infraestructuras y servicios.

La revista Journal of Marine Science and Engineering, especializada en oceanografía, ingeniería costera, energías marinas y tecnologías oceánicas, publica los resultados de este trabajo, que llevan la firma de los investigadores Mikel Ibeas del Olmo y Antonio Martínez Marrero.