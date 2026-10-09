La Guardia Civil apunta a unos trabajos de soldadura y corte como posible origen del incendio, que afectó a más de once hectáreas en Cazadores

Investigan a tres personas por el incendio forestal de Cazadores. La Policía Nacional

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil investiga a tres personas por su presunta implicación en el incendio forestal declarado el pasado 14 de septiembre en las proximidades de Cazadores, en el municipio grancanario de Telde.

El fuego permaneció activo durante tres días y afectó a más de once hectáreas de masa forestal, parte de ellas dentro de la Reserva Natural Especial de Los Marteles.

Según ha informado la Comandancia de Las Palmas, la investigación sitúa el posible origen del incendio en una zona próxima a dos bidones de gran tamaño donde se estaban realizando trabajos de soldadura y corte.

Los agentes también localizaron ocultas en las proximidades las herramientas

Las pesquisas se apoyaron en la colaboración vecinal, la inspección ocular, las actuaciones de los agentes del SEPRONA y un informe preliminar de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF). Durante la inspección, los agentes también localizaron ocultas en las proximidades las herramientas utilizadas en esos trabajos.

En el momento en que se inició el fuego, Gran Canaria se encontraba en prealerta por riesgo de incendios forestales, una situación que pasó a alerta media hora después.

La rápida intervención de los servicios de emergencia evitó daños personales y afectaciones a animales o bienes materiales, aunque se evacuó preventivamente a varios vecinos y se cortaron carreteras para facilitar las labores de extinción. Las tres personas están investigadas por un supuesto delito contra la seguridad colectiva.