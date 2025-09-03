Investigan a una peluquera canina por realizar tratamientos veterinarios en Tenerife

La mujer, vecina de Granadilla y sin titulación veterinaria, realizaba procedimientos sin anestesia y utilizando medicamentos no aptos para animales

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA), investigan a una mujer, vecina de Granadilla, acusada de un delito intrusismo laboral-profesional. Fueron alertados de que podría estar realizando profilaxis dentales a perros en un local de peluquería canina, sin ser veterinaria, sin utilizar la necesaria anestesia general y utilizando medicamentos no aptos para animales.

Durante la inspección de este centro, pudieron comprobar que en el establecimiento se llevaban a cabo esos tratamientos sin anestesia. Localizaron el material utilizado en los mismos, como herramientas e instrumentos quirúrgicos, gasas, vendas, y hasta un medicamento de uso en humanos, entre otras cosas.

Medicamento humano

Los agentes solicitan diversos informes técnicos uno al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para analizar el producto farmacéutico localizado durante el registro. Se concluyó que no es apto para utilizarlo en animales. Otro informe, en este caso de un Facultativo Colegiado Veterinario, certificó el intrusismo laboral. Es porque ese tipo de procedimientos debe ser realizado por veterinarios bajo anestesia general.

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, se comprueba que se estaba realizando esa práctica ilícita, por lo que se acusa a la mujer de ejercer profesión sin titulación reglada habilitante, así como tres denuncias administrativas en materia de sanidad animal-protección animal, uso de medicamentos y de actividades clasificadas.

La investigación continúa abierta para el análisis de la documentación.