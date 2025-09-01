La Policía Local de Mogán investiga a un chico de 19 años sin carnet que se dio a la fuga con un vehículo sustraído

Imagen de la comisaría de la Policía Local de Mogán

La Policía Local de Mogán ha identificado y tomado declaración a un joven de 19 años por un presunto delito contra la seguridad vial, tras haber atropellado a un menor en Arguineguín y huir del lugar en un vehículo sustraído. El investigado, que carece de permiso de conducción, deberá comparecer en juicio rápido el próximo 2 de septiembre en el Juzgado de Instrucción de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto de 2025, a las 18:41 horas, en la intersección de la calle Miguel Marrero con la avenida de Los Pescadores. Según los testigos, un turismo que circulaba de manera temeraria atropelló a un menor a la altura del Bar Arguineguín cuando este cruzaba la calzada. El conductor se detuvo brevemente, descendió del vehículo junto a un acompañante para comprobar el estado del niño —que no presentaba heridas de gravedad en apariencia— y reanudó la marcha a gran velocidad en dirección al Barrio Marinero.

Los servicios de emergencia atendieron al menor y posteriormente lo trasladaron al Hospital San Roque Meloneras para una valoración más exhaustiva, permaneciendo acompañado en todo momento por sus padres.

Identificación de los pasajeros

En el lugar de los hechos se logró identificar al copiloto, quien finalmente reconoció que el conductor era un vecino de la localidad. Tres días más tarde, el propio implicado se presentó en dependencias policiales, donde admitió haber conducido el vehículo sin estar en posesión del permiso de conducción.

El joven reconoció además que el turismo utilizado no era suyo, sino que se lo había prestado un conocido. Posteriormente se constató que el vehículo había sido sustraído el pasado 12 de agosto, siendo localizado días después en Playa de las Carpinteras (San Bartolomé de Tirajana) por el Cuerpo Nacional de Policía.

La Policía Local de Mogán continúa la investigación y ha incorporado a las diligencias tanto el informe médico del menor como las grabaciones de videovigilancia de los locales cercanos, que podrían aportar pruebas adicionales sobre lo ocurrido.