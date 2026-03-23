Los sospechosos asaltaron el local y agredieron por la espalda al propietario para llevarse el botín

La Guardia Civil de Arucas investiga a dos varones por un robo con violencia ocurrido el pasado noviembre. Los presuntos autores irrumpieron en un restaurante del municipio y golpearon al dueño para sustraer la caja registradora. Los agentes identificaron a los implicados tras analizar las cámaras de seguridad y realizar un seguimiento por geolocalización.

Imagen de archivo

El incidente sucedió cuando los dos individuos entraron en el establecimiento sin mediar palabra. Los asaltantes atacaron al propietario por la espalda y le causaron lesiones físicas. La víctima necesitó asistencia en un centro sanitario debido a la gravedad de los golpes recibidos.

Además, los agresores amenazaron con un cuchillo a un amigo del dueño que vigilaba el local. Este testigo presenció cómo los delincuentes se apoderaban de un botín de unos 1.000 euros. También sustrajeron un teléfono móvil antes de huir rápidamente del lugar de los hechos.

Rastreo tecnológico y recuperación del botín

La Guardia Civil inició una investigación policial exhaustiva para localizar a los responsables del robo. Los agentes tomaron declaración a los testigos y revisaron minuciosamente todas las cámaras de seguridad. El uso de la geolocalización resultó fundamental para determinar la participación de los dos sospechosos.

Finalmente, los efectivos de la Benemérita lograron recuperar el terminal móvil que habían robado. Los investigadores devolvieron el dispositivo a su legítimo dueño tras finalizar las gestiones pertinentes. La autoridad judicial ya conoce los detalles del atestado policial instruido contra los dos varones.