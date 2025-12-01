La embarcación llegó de madrugada a Los Ancones sin ser detectada por los sistemas de vigilancia

Una embarcación apareció varada al amanecer en la zona de Los Ancones, en Costa Teguise, Lanzarote. La barquilla llegó por sus propios medios durante la madrugada de este lunes sin que los sistemas de vigilancia la detectaran.

Varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia al ver la nave encallada en la orilla. El aviso permitió activar un dispositivo policial e iniciar una investigación de lo sucedido.

Los ocupantes abandonaron la zona

La Guardia Civil considera que la embarcación pudo transportar a unas ocho personas. Sin embargo, el número exacto continúa sin confirmarse por falta de testigos directos.

Los ocupantes huyeron antes de que llegaran las patrullas activadas tras el aviso vecinal. Las autoridades investigan si viajaban solos o si transportaban algún tipo de contrabando.