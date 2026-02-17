La plaza de La Candelaria vibró anoche con el Dragnaval, en una gala conducida por Exhuberancia Carey y Eva Harrington

Isabella y Punto fue la elegida Dragnaval 2026 entre 12 participantes. Junto con Isabella y Punto, el cuadro de honor lo siguieron como primera y segunda finalista, Demii y Havana Rey.

Isabella y Punto, ganadora de Dragnaval 2026 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Isabella y Punto se alzó este lunes como la ganadora de la tercera edición del concurso Dragnaval 2026 del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El certamen, celebrado en la plaza de La Candelaria, escenario Dormitorum, que lució completamente llena, se ha ganado su hueco en la programación de actos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

El podio y el ‘aplausómetro’

Tras una intensa competición que contó con una docena de participantes, el público tuvo la última palabra. Si bien el jurado fue el encargado de seleccionar a los finalistas, el ganador final se decidió mediante un sistema de ‘aplausómetro’. La intensidad de los aplausos de los asistentes determinó que Isabella y Punto fuera la merecedora del título.

El cuadro de honor de esta edición se completó con:

Primera finalista: Demii.

Demii. Segunda finalista: Havana Rey.

Una gala llena de estrellas y reivindicación

La conducción del acto, que se extendió por poco más de dos horas, estuvo en manos de las presentadoras Exhuberancia Carey y Eva Harrington. El espectáculo no solo se limitó a las concursantes; el escenario también acogió las actuaciones de artistas invitadas de renombre como Yurena y Dafne Mugler. Un momento especial fue la actuación de Virgen, ganadora de la edición anterior, quien regresó al escenario que la vio triunfar.

La entrega de galardones corrió a cargo de Javier Caraballero, concejal de Fiestas, y Gladis de León, concejala de Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual.

Un jurado multidisciplinar

Para la difícil tarea de elegir a los tres finalistas entre los 12 aspirantes, la organización contó con un jurado experto compuesto por figuras destacadas del activismo, el arte y el espectáculo: