IsLABentura Canarias abre una nueva edición

El Gobierno de Canarias presenta la quinta edición de IsLABentura Canarias. El laboratorio de guiones para cine y televisión facilita 16 plazas para los creadores, de las que la mitad se reservar para los guionistas residentes.

Presentación de la quinta edición de IsLABentura Canarias.

Una oportunidad para conseguir la atención de productoras nacionales para que se proyecten en la gran pantalla.

Uno de los requisitos imprescindibles para participar es tener a las islas canarias como referente de su historia.

Plazo de presentación de proyectos

Los seleccionados dispondrán de seis meses para darle forma de guion contando con el asesoramiento de profesionales de todo el país. Esta nueva edición finalizará con un encuentro con el sector de la producción y la oportunidad de tener mayor visibilidad.

El plazo para la presentación de los proyectos finaliza el 22 de febrero.

IsLABentura Canarias ha conseguido en cuatro años que una veintena de historias vinculadas al archipiélago se conviertan en películas y en series internacionales.

La Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno, Canary Islands Film y con la colaboración de los siete cabildos insulares y Proexca, ya han puesto las condiciones del programa en www.islabenturacanarias.com.