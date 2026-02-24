‘Islas Felices’ conecta este miércoles Colombia, Malta y España

A las 22:30 horas, el programa recorre las islas de San Andrés, La Valeta y Gran Canaria en un viaje entre el Atlántico y el Mediterráneo

Televisión Canaria conecta este miércoles, a las 22:30 horas, Colombia, Malta y España en una nueva entrega de ‘Islas Felices’. El programa continúa así su recorrido por el mundo con la emisión del segundo episodio que invita a los espectadores a descubrir territorios insulares del planeta a través de la mirada de quienes los habitan.

En cada entrega, el espacio enlaza distintas islas de los cinco continentes, construyendo un amplio mosaico isleño que refleja sus singularidades culturales, históricas y paisajísticas, y revelando los lazos invisibles que las unen.

Tras visitar en el primer episodio Puerto Rico e Irlanda, esta semana el programa pone rumbo a tres nuevos destinos que llevarán a los espectadores hasta Colombia, Malta y España.

Entre manglares, castillos y barrancos

La reportera Elena Chedas recorrerá las calles la isla de San Andrés, en Colombia, un auténtico paraíso caribeño de aguas turquesas. El recorrido nos llevará por la arquitectura tradicional del pueblo de La Loma, donde pervive la herencia cultural raizal; navegaremos entre manglares y cayos de aguas cristalinas; exploraremos los restos de un misterioso barco hundido; y nos adentraremos en la leyenda del pirata Henry Morgan en la célebre Cueva de Morgan, donde historia y mito se entrelazan frente al mar.

En el corazón del Mediterráneo, Víctor Brito nos guía por Malta en una ruta histórica que arranca en su capital, La Valeta, cuya icónica cúpula domina el horizonte al atardecer. El viaje continúa en las coloridas barcas tradicionales de Marsaxlokk, entre sabores marineros y mercados locales; atraviesa la ciudad amurallada de Mdina, con su atmósfera silenciosa y medieval; y se extiende hasta la isla de Comino y el singular Pueblo de Popeye, el decorado original construido para la película que hoy forma parte del imaginario maltés.

El episodio también reserva una mirada cercana a casa. Yasmina Segara nos descubre el espectacular Barranco de las Vacas, en Gran Canaria, un cañón de toba volcánica cuyas formas onduladas evocan paisajes del lejano oeste. Un enclave sorprendente que demuestra que, a veces, los paisajes más extraordinarios están a pocos pasos de nosotros.

Con una narrativa que combina experiencia personal, patrimonio, naturaleza y pequeñas historias humanas, ‘Islas Felices’ convierte cada destino en una reflexión sobre la identidad insular y la relación con el entorno.