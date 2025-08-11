Un ataque de Israel contra una tienda de campaña para medios mata al periodista, Anas al Sharif, y a cinco reporteros más, en Gaza

El periodista Anas al Sharif y otros cinco reporteros han sido asesinados en una zona de medios en Gaza por un ataque del ejército israelí.

Un ataque de Israel contra una tienda para medios ha acabado con la vida de seis periodistas, entre ellos, el reportero palestino, Anas al Sharif. Por su cobertura de la guerra de Gaza, al Sharif, era uno de los periodistas más conocidos. Otros, pertenecientes a la cadena panárabe Al Yazira, también han fallecido.

La cadena Al Yazira ha avanzado esta información según fuentes de los servicios médicos. Por su parte, el Ejército israelí ha confirmado en la red X que Al Sharif murió en un ataque efectuado contra el enclave palestino, y le acusa de pertenecer al brazo armado de Hamás. Una información desmentida por su medio.

Periodistas caídos durante el conflicto

Al Sharif, de 28 años y natural de la localidad gazatí de Yabalia, Mohamed Qreiqeh, y los operadores de cámara Ibrahim Zaher, Mohamed Nufal y Moamen Aliwa, han muerto por el impacto de un proyectil contra una carpa para periodistas. Estaban situados próximos al hospital de Al Shifa.

Una de las otras dos víctimas es el también periodista Mohammed al Jalidi. Según ha informado en su cuenta de X, la cadena de televisión Al Quds, vinculada a Hamás.

En total, diez empleados de Al Yazira han fallecido a manos del Ejército israelí desde el principio de su ofensiva. Según las cifras de las autoridades gazatíes, 237 profesionales de la información han muerto en ataques israelíes desde octubre de 2023.

El Ejército israelí denunció el mes pasado a través de su portavoz, Avichai Adraee, que Al Sharif era miembro del ala militar de Hamás, las Brigadas Ezzeldin Al Qassam. Una acusación rechazada por por el medio y por el propio periodista.

«Reafirmo: Yo, Anas Al Sharif, soy periodista sin afiliación política. Mi única misión es informar la verdad desde el terreno, tal como es, sin sesgos», aseguró en su cuenta de la red social X«.

Según la armada israelí, el reportero era «el jefe de una célula terrorista de Hamás y dirigía ataques avanzados con cohetes contra civiles israelíes y tropas de Israel».

Levantamiento de restricciones a la prensa internacional

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que está estudiando la posibilidad de levantar las restricciones a la entrada a la prensa internacional hasta ahora en vigor «por motivos de seguridad».

A finales de julio, la relatora especial de la ONU sobre la libertad de expresión, Irene Khan, declaró su alarma «por las reiteradas amenazas y acusaciones del Ejército israelí» contra el reportero. También, aseveró «los temores por la seguridad de Al Sharif están bien fundados, ya que hay cada vez más pruebas de que periodistas en Gaza han sido atacados y asesinados por el Ejército israelí sobre la base de afirmaciones sin fundamento de que eran terroristas de Hamás».