Jaka Lakovic: «Hay que igualar la intensidad de UCAM Murcia»

Jaka Lakovic habló en la rueda de prensa previa al partido contra UCAM Murcia donde asegura que espera un partido físico y de máxima exigencia

Jaka Lakovic en rueda de prensa / Dreamland Gran Canaria

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, este viernes en la rueda de prensa previa al partido contra UCAM Murcia, ha advertido de las características del rival, un equipo «más agresivo y físico» que el San Pablo Burgos en situaciones como los rebotes defensivos y de uno contra uno.

«Plantean partidos siempre de una intensidad muy alta, con contactos al borde de las faltas, pero es su característica. Tienen una línea exterior muy física y muy anotadora, y es el mejor equipo en rebotes de la Liga Endesa. Hay que igualar la intensidad y el nivel de contacto, porque si no, va a estar muy difícil», ha explicado.

Clasificarse para la Copa del Rey, una opción difícil pero real

Tras la inesperada derrota en la pista del colista San Pablo Burgos, y a falta de cinco partidos para terminar la primera vuelta (cuatro de ellos como local), el técnico esloveno reconoce que las opciones para clasificarse para la Copa del Rey son «difíciles» pero reales, aunque pasan por ganar en el Gran Canaria Arena al conjunto murciano, segundo en la clasificación.

«Después de una importante victoria en Tenerife, fuimos a Burgos con una buena mentalidad, conscientes de la importancia del partido y de las características del rival, pero nos superaron en energía y cosas básicas del baloncesto que no puedes permitir si quieres ganar; fue una derrota que nos dolió a todos«, ha explicado el técnico del equipo claretiano.

«Para mí, sinceramente, las opciones de clasificarnos para la Copa del Rey están ahí, son difíciles y complicadas, pero tenemos que jugar cada partido con la importancia que tiene, tener el foco en sumar victorias que sirvan para la temporada global», ha concluido.

La afición, el «sexto jugador»

El entrenador del Dreamland Gran Canaria espera que, a pesar de las fechas navideñas, la afición acuda a apoyar a su equipo y sea «el sexto jugador» en un choque trascendental para mantener las esperanzas de acabar la primera vuelta entre los ochos primeros clasificados.