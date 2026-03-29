La icónica artista, referente de la emancipación femenina con “Soy Rebelde”, profundiza este lunes, a las 22:30 horas, en el papel de la mujer y en la necesidad de romper moldes

Televisión Canaria emite este lunes, 30 de marzo, a las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’ con la cantante Jeanette como invitada de la noche. La icónica artista compartirá su experiencia personal y profesional en torno a la evolución del papel de la mujer en la sociedad, la industria musical y la vida cotidiana.

Presentado por Eloísa González, el programa abordará bajo el título ‘Mujeres sin corsés’ cómo distintas generaciones de mujeres han roto moldes y han reivindicado su identidad frente a los prejuicios. En este contexto, Jeanette repasará sus inicios en la música y los obstáculos a los que se enfrentó por salirse de lo establecido, reivindicando el significado de ser una mujer “rebelde” en diferentes épocas.

Su tema más emblemático, Soy Rebelde, será uno de los ejes de la conversación, convertido con el paso del tiempo en un símbolo de libertad y emancipación femenina en España.

Como es habitual, ‘Gente Maravillosa’ llevará a cabo una cámara oculta que recreará la historia de una mujer canaria que desafía las normas sociales. El experimento social pondrá a prueba la reacción de los ciudadanos ante actitudes juzgadas desde prejuicios, mostrando una vez más la implicación y sensibilidad del público canario.

Más de 150 personas participarán en el programa como público virtual desde todas las islas, en un debate que combinará emoción, reflexión y testimonios reales.

Con esta entrega, Televisión Canaria refuerza su apuesta por contenidos de servicio público que visibilizan historias de superación y promueven la igualdad.