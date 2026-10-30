Jesé reclama unión en el vestuario de la UD Las Palmas y ganar el lunes en Oviedo

Jesé Rodríguez, delantero de la UD Las Palmas, resalta la importancia de confirmar la reacción del equipo amarillo en LaLiga Hypermotion

El delantero de la Unión Deportiva Las Palmas Jesé Rodríguez/ Efe.

El delantero de la UD Las Palmas Jesé Rodríguez ha manifestado este viernes que el vestuario debe estar unido y propone ganar esta jornada en Oviedo para confirmar la reacción del equipo amarillo, en lo que supondrá el debut de Albert Sánchez como entrenador, el tercero de la temporada en tres meses.

El jugador grancanario respeta la decisión del club de fichar al preparador catalán, al que deben «dar tiempo» tras llegar el jueves a la isla, y espera que con este movimiento el equipo termine de despegar en LaLiga Hypermotion.

Jesé asegura que en los dos últimos partidos, en Liga y Copa del Rey, el equipo ha salido «reforzado» y había «mejorado en intensidad y sin balón» con Juan Manuel Rodríguez en el banquillo, ahora de regreso al filial tras la llegada de Sánchez.

El jugador isleño ha dicho claramente que los entrenamientos eran «muy competitivos» y que con Rodríguez se llevó una sorpresa agradable, aunque ahora haya llegado otro técnico. «Es el entrenador que el club ha elegido y todos lo vamos a apoyar; está muy motivado e ilusionado», ha apuntado.

«Jugar mejor»

Sin embargo, afirma que los futbolistas también deben «dar un paso hacia adelante» porque pueden «jugar mejor», y en ese aspecto ha percibido «un cambio» en estos dos últimos partidos, dejando entrever que durante el bache de resultados había jugadores que se habían desconectado, y que ahora deben aportar lo que se espera de ellos.

«Si no estamos todos unidos, nos va a ir mal y estamos todos en el mismo barco», ha reiterado en otro pasaje de su conferencia de prensa en lo que se percibe como un claro mensaje a sus compañeros de vestuario.

Con respecto al objetivo del equipo, apunta que la clave son «los 50 puntos, y a partir de ahí, lo que venga; soy ambicioso, pero también realista y consciente». Sánchez se estrenará el próximo lunes en el estadio Carlos Tartiere, y según Jesé es un «escenario de Primera y un buen momento para que los jugadores saquen la personalidad y demuestren sus cualidades».