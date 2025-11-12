Jet2 va a conectar Londres-Gatwick con dos vuelos a la semana en Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, además de tres frecuencias hacia Tenerife Sur

Imagen de uno de los aviones de Jet2

La aerolínea británica Jet2.com ha anunciado este miércoles la apertura de una nueva base en el aeropuerto de Londres-Gatwick para 2026, desde donde conectará con once destinos españoles.

En concreto, desde esta nueva base ofrecerá dos vuelos a la semana con Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Ibiza, tres frecuencias hacia Tenerife Sur, Menorca, Girona y Reus, mientras que a Málaga volará cuatro veces a la semana, a Alicante cinco y a Mallorca diez.

El consejero delegado de Jet2.com y Jet2holidays, Steve Heapy, ha señalado que se trata de una oportunidad «fantástica» para ampliar el abanico de opciones desde Reino Unido a España y de consolidarse como el principal turoperador entre Reino Unido y Canarias y Baleares.

«Londres conglomera un enorme número de potenciales viajeros a España y ahora vamos a ofrecer vuelos desde tres de sus aeropuertos, brindando también la posibilidad de visitar la capital de Inglaterra desde España de una manera más flexible y asequible», ha recalcado.