El jugador de la UD Las Palmas Jonathan Viera quiso mandar un mensaje de tranquilidad, especialmente a los más jóvenes del vestuario, en este momento delicado que atraviesa el equipo

Jonathan Viera en rueda de prensa. Imagen UD Las Palmas

El jugador de la UD Las Palmas Jonathan Viera compareció este jueves en sala de prensa para analizar el próximo compromiso liguero frente al CD Mirandés, un encuentro que prevé exigente y que, a su juicio, se decidirá por pequeños detalles. “Lo primero es estar muy concentrado, en Anduva se convierten en un equipo rocoso. Será un partido difícil que a lo mejor no se resuelve en el primer minuto sino en el ochenta y cinco”, advirtió el capitán.

El futbolista reconoció que el equipo atraviesa un momento delicado, aunque mantiene la confianza en el trabajo que se viene realizando. “El equipo está bien. Cuando hay una dinámica que no es buena cuesta estar más feliz, pero estamos entrenando bien y hasta hoy hemos hecho una buena temporada. Sabíamos que iban a llegar momentos complicados como el que estamos pasando, entiendo que haya un poco de nerviosismo, es normal”, explicó.

Viera quiso mandar un mensaje de tranquilidad, especialmente a los más jóvenes del vestuario. “Lo que les podría decir a los más jóvenes es que no lean ni escuchen. Llevo muchísimos años en vestuarios y es la primera vez en mi carrera que no hay charlas, porque no hacen falta. Los chavales están enchufados, hay que ayudarlos”, afirmó.

Viera apela a la unidad

El mediapunta también apeló a la unidad en un momento clave del curso. “Lógicamente cuando vamos ganando todos se suben al carro. Entiendo todas las opiniones, pero no es momento de hacer balance, eso se hace en mayo o junio. Ahora es momento de estar unidos”, señaló. En esa misma línea, restó dramatismo a la situación actual: “No hay que convencer, es que esta es la realidad del fútbol, lo que no lo es es ganar todos los fines de semana”.

Con experiencia en ascensos, el jugador recordó que las malas rachas forman parte del camino. “He ascendido dos veces y las dos veces hemos pasado por rachas similares. Estamos ahí, en la pelea, y los que están arriba también pasarán por rachas negativas. Quedan muchos puntos y muchos partidos, ya llegará el momento de ponerse nervioso”, indicó.

En relación con las críticas desde la grada, el capitán asumió responsabilidades y pidió respaldo para los más jóvenes. “Si hay que pitar a alguien, que me piten a mí. A los chavales hay que apoyarlos”, dijo con rotundidad. Además, añadió: “Los pitos han existido y seguirán existiendo porque hay gente que no le parece bien lo que ve, eso es respetable. Sé que la gente va a estar con nosotros, ya lo he vivido otras veces. Los primeros que queremos ganar somos nosotros”.

Viera también defendió la figura del entrenador. “No sé cuántos entrenadores he tenido en mi carrera, es muy buen entrenador el que tenemos. Es complicado tener entrenadores buenos, es un tipo espectacular y desde los utilleros al presidente estamos encantados con él. Hay que cuidarlo, nos va a ayudar mucho en este proceso en el que estamos”, destacó.

Sobre la actual dinámica, el futbolista consideró que el origen es más mental que futbolístico. “Creo que la racha se debe a algo más mental que futbolístico. Falta que la gente vuelva a sentir confianza y cambiar el chip”, apuntó.

Ambicioso y comprometido

En el plano personal, Viera se mostró ambicioso y comprometido con el objetivo colectivo. “No sé si queda Viera para rato, estoy muy ilusionado de nuevo, sobre todo con el tramo final que viene. Tengo muchas ganas”, afirmó. Incluso fue más allá: “Firmo ya no meter ningún gol y subir a Primera División. Lógicamente me gustaría aportar, creo que van a llegar y ojalá sea cuando el equipo más lo necesita”.

El capitán también habló sobre sus cifras y su rol en el equipo. “Nunca he sido un jugador que me haya marcado un número determinado de goles o asistencias. He dejado penaltis a mis compañeros, he estado solo y se la he pasado a otro para que meta gol… Claro que me gustaría llegar a los 300 partidos, es una cifra muy bonita”, comentó.

Finalmente, puso en valor la cantera y el talento local. “Todos los chavales que suben a entrenar tienen condiciones, el problema está en cuándo los pones a jugar y cómo. Tienen que estar preparados, es muy complicado. Soy de los que piensan que tenemos que ser un equipo de cantera, es nuestra esencia y no lo podemos perder, claro que me gustaría que hayan más canarios. Es verdad que son rachas y etapas, hay camadas que van pasando y otros que se van quedando. No me creo eso de que el talento se está acabando, hay que atreverse y dar esa oportunidad que nos dieron a nosotros hace muchos años”, reivindicó.

Por último, tuvo palabras para Sandro, al que considera clave en el tramo final de la temporada: “El primero que quiere estar es Sandro, va a ser muy importante en este tramo final. Es un jugador determinante, ojalá esté lo antes posible porque va a ser una gran ayuda”.

Con el foco puesto en Anduva, Viera llamó a la calma, la unión y la confianza como pilares para afrontar un tramo decisivo del campeonato.