Jonathan Viera cuestiona la planificación de Las Palmas: “No está bien hecha”

El exjugador amarillo defiende la apuesta por la cantera, respalda al entrenador y reconoce que su “ilusión” es dirigir algún día a la UD Las Palmas

Jonathan Viera no ha perdido de vista a la UD Las Palmas desde Tailandia. El futbolista sigue prácticamente todos los partidos del conjunto amarillo y mantiene el contacto con antiguos compañeros y trabajadores del club. Este miércoles, en una entrevista en Radio Canaria, habló con claridad sobre el momento que atraviesa el equipo.

Jonathan Viera, capitán de la UD Las Palmas. Imagen EFE

Viera puso el foco, sobre todo, en la confección de la plantilla. “La planificación no está bien hecha”, afirmó. El jugador considera que el entrenador está asumiendo problemas que proceden de la composición del equipo y no de sus decisiones.

“Para mí, la planificación de la dirección deportiva no está bien”, insistió. Puso como ejemplo la falta de alternativas en el lateral izquierdo y la utilización de Enzo Loiodice en esa posición.

El grancanario también recordó las salidas en defensa. “Se nos van los dos mejores centrales de la categoría y traemos a un central”, señaló. Además, cuestionó la marcha de Cristian Gutiérrez sin contar, a su juicio, con un sustituto específico. “Para mí, el entrenador se está comiendo un problema donde yo creo que es el menos culpable”, añadió.

Viera respalda al entrenador

Las críticas a la planificación no se trasladan al técnico. Viera aseguró que le gusta el entrenador de la UD Las Palmas. “Creo que tiene buenas cosas, que le gusta el buen trato y que es atrevido”, explicó.

También pidió paciencia ante el inicio de temporada. Considera que todavía queda mucha competición y que los jugadores con más experiencia deben ayudar a los jóvenes en los momentos difíciles.

Viera insistió, además, en la necesidad de recuperar la conexión con la afición. Para el exjugador amarillo, no basta con pedir apoyo desde el terreno de juego. “Nosotros tenemos que hacer que la gente nos anime. Nosotros tenemos que hacer que la gente venga al estadio y que nos quiera ayudar”, explicó.

“Si no te gusta que te piten, juega bien”

El futbolista también respondió a las críticas sobre el ambiente en el Estadio de Gran Canaria. Viera recordó que él mismo recibió silbidos durante su etapa en Las Palmas. “Me pitaron a mí en el estadio”, señaló antes de recordar sus goles, asistencias y ascensos con el club.

Por eso, cree que los jugadores deben aceptar esa presión. “Si no te gusta que haya murmullos y que te piten, pues juega bien”, afirmó. Viera considera que el equipo debe hacer autocrítica y preguntarse qué puede mejorar para recuperar el entusiasmo de la afición.

También pidió a los futbolistas que no permitan que el ambiente exterior condicione sus decisiones. “El ruido de fuera no te puede condicionar”, aseguró.

Una defensa firme de la cantera

Otro de los asuntos centrales de la entrevista fue la cantera. Viera volvió a reivindicar a los jugadores formados en el club. “Creo que siempre recurrimos a lo nuestro como último remedio”, lamentó.

El futbolista considera que, ante dos jugadores de nivel similar, Las Palmas debe apostar por el formado en casa. “A igualdad de condiciones, me quedo con los de casa”, aseguró. Viera destacó la evolución de varios jóvenes que están teniendo protagonismo esta temporada. Citó a Iñaki González, Valentín, Elías y Rafa y pidió paciencia durante su proceso de crecimiento.

“Los chavales tendrán que pasar un peaje. Es normal que fallen”, explicó. Especialmente elogioso se mostró con Rafa, del que destacó su talento y desparpajo. Sin embargo, pidió evitar comparaciones y presiones prematuras.

“Es un niño”, recordó. “Vamos a dejarlo jugar, que disfrute del juego, que se lo pase bien y ya el tiempo irá diciendo hasta dónde llega”.

Cierra la puerta a volver como futbolista

Viera también habló de su propio futuro. Aseguró que ya no siente la necesidad de regresar a Las Palmas como jugador. “El gusanillo de volver, de jugar, ya no lo tengo”, reconoció.

El futbolista considera cerrada esa etapa. Incluso cree que una eventual vuelta podría restar minutos y espacio a los jóvenes que empiezan a abrirse camino. “Hay gente con mucho potencial subiendo”, afirmó. Eso no significa que descarte regresar al club. Todo lo contrario. Viera cree que volverá a la UD Las Palmas, pero desde otro puesto.

“La etapa esa está cerrada. Volveré porque al final es mi casa, es mi equipo, pero ya volveré de otras maneras e intentaré ayudar desde otro sitio”, explicó.

“Mi ilusión es entrenar un día a Las Palmas”

Y Viera ya tiene una idea bastante clara sobre cuál podría ser ese nuevo papel. El futbolista reconoció que cada vez se ve más como entrenador. Actualmente aprovecha su tiempo libre para ver partidos, analizar equipos y estudiar diferentes modelos de juego.

Si decide retirarse la próxima temporada, pretende comenzar su formación como técnico, obtener las titulaciones necesarias y conocer de cerca el trabajo de entrenadores que le interesan. Su objetivo a largo plazo también está definido.

“Mi ilusión es entrenar un día a Las Palmas”, afirmó. Viera sabe que todavía queda un largo camino. “Hay que trabajar mucho, hay que formarse mucho”, señaló. Su intención, añadió, no es convertirse simplemente en un entrenador más: “Me gustaría formarme para ser el mejor”.

Un posible derbi para recibir la insignia de oro y brillantes

La entrevista dejó también espacio para hablar de su vínculo emocional con el club. Viera confirmó que mantiene una buena relación con el presidente de la UD Las Palmas y que espera regresar a Gran Canaria durante las vacaciones de Navidad.

También abordó la futura entrega de la insignia de oro y brillantes del club. Entre las posibilidades apareció el derbi ante el CD Tenerife.

La idea entusiasma al futbolista. “Si pudiera, me quitaría la insignia y jugaría un rato”, bromeó. Viera reconoció además su buena relación con el máximo accionista del Tenerife, aunque descartó cualquier posibilidad de vestir o defender los colores blanquiazules.

“Eso es imposible”, aseguró. Su deseo, en cambio, es volver a ver a los dos grandes equipos canarios juntos en Primera División. “Sería un sueño”, afirmó. “Las aficiones se merecen mucho ese partido”.

Mientras tanto, Jonathan Viera continúa su etapa en Tailandia. Sigue disfrutando del fútbol, pero empieza a mirar hacia una nueva vida desde el banquillo. Y en ese futuro, la UD Las Palmas vuelve a aparecer como destino.