El mediapunta grancanario ha disputado 295 partidos oficiales y ha marcado 78 goles con el club

La UD Las Palmas anunció este lunes el final de la etapa de Jonathan Viera como jugador del conjunto amarillo, poniendo punto final a una de las trayectorias más emblemáticas de la historia reciente del club.

Jonathan Viera se desvincula como jugador de la UD Las Palmas. Imagen cedida por el club

El futbolista grancanario se despide de la entidad tras disputar un total de 295 partidos oficiales y marcar 78 goles, consolidándose como uno de los grandes referentes de la institución.

Líder y protagonista en varios ascensos

Viera debutó con el primer equipo en la temporada 2009/10 y, desde entonces, forjó una estrecha relación con el club de su tierra. Aunque su carrera le llevó a defender las camisetas del Valencia CF, Standard de Lieja, Beijing Guoan y UD Almería, siempre regresó a la UD Las Palmas, donde vivió sus momentos más especiales.

Su última vuelta al club se produjo en 2025, cerrando así el capítulo definitivo de su carrera como amarillo.

A lo largo de sus distintas etapas en el club, Jonathan Viera desempeñó un papel clave en algunos de los mayores éxitos deportivos de la entidad.

Jonathan Viera celebra un gol con la UD Las Palmas / UDLP

El mediapunta fue protagonista de los ascensos a Primera División en las temporadas 2014/15 y 2022/23, además de convertirse en el líder futbolístico del equipo gracias a su talento, visión de juego, calidad técnica y capacidad para decidir encuentros en los momentos más importantes.

Con su despedida, la UD Las Palmas pierde a uno de los jugadores más determinantes de su historia reciente y a un símbolo de fidelidad al escudo.

Por otro lado, el club quiso agradecer públicamente en un comunicado el compromiso, la dedicación y la profesionalidad demostrados por el jugador durante todos estos años, deseándole el mayor de los éxitos tanto en su futuro personal como en el profesional.