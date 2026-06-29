Durante la intervención se encontraron numerosas cajas con botellas y cápsulas del gas de la risa, así como utensilios para su venta

La Policía Nacional detuvo a un trabajador y al gerente de un establecimiento de ocio de la zona de Las Verónicas, en el sur de Tenerife, en el que presuntamente se comercializaba óxido nitroso, más conocido como el gas de la risa.

Detienen a dos personas por comercializar con gas de la risa en un pub de Tenerife. Imagen cedida por la Policía Nacional

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 7 de junio, cuando un agente en servicio observó a un trabajador de dicho local mientras salía del mismo con una botella de Óxido Nitroso (Gas de la risa) y con los utensilios propios para su dispensación de forma recreativa.

Según se especifica en una nota de la Policía Nacional, con este motivo se procedió a la inspección del establecimiento, hallándose un almacén anexo al que únicamente tenían acceso los empleados del lugar y cerrado con llave.

Bombonas y capsulas metálicas

En el momento de la inspección de dicho almacén, se encontraron numerosas cajas con botellas y cápsulas de este gas de la risa, así como utensilios para su venta.

De manera específica se encontraron 91 bombonas grandes de N20 de 670gr por unidad, 384 cápsulas metálicas de la misma sustancia de 7.5gr por unidad, 96 bolsas conteniendo 100 globos cada una y dos sifones o dispensadores.

Además, en una de las mesas situadas en la sala de baile, así como en la terraza del local y en los baños, se localizaron botellas, globos y dispensadores al alcance de los clientes similares a las halladas en el almacén y cajas vacías de estos productos en las bolsas de basura.

Casi mil euros incautados

Tras estos hallazgos, los agentes solicitaron la colaboración de la Policía Local de Arona, que levantó las correspondientes actas administrativas por presuntas infracciones en materia de actividades clasificadas.

Como resultado de la intervención, un trabajador y el gerente del establecimiento salieron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por la supuesta comercialización de esta sustancia con fines recreativos. Al responsable le intervinieron 975 euros en billetes fraccionados y, según la nota policial, le constan otras detenciones por hechos similares.

Por otro lado, la Policía Nacional recuerda en la nota que el consumo recreativo de óxido nitroso conlleva importantes riesgos para la salud, como mareos, pérdida de equilibrio, asfixia o daños neurológicos.